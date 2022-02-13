Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Рома
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.42
|Скамачча Джанлука
|9
|0.38
|Распадори Джакомо
|7
|0.29
|Фраттези Давиде
|4
|0.17
|Джуричич Филип
|2
|0.08
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Дефрель Грегоре
|1
|0.04
|Лопес Максим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Траоре Хамед
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|10
|0.42
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.17
|Мхитарян Генрих
|3
|0.13
|Ибаньес Рожер
|3
|0.13
|Шомуродов Элдор
|2
|0.08
|Дзаньоло Николо
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.08
|Смоллинг Крис
|2
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.08
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|8
|0
|Берарди Доменико
|5
|0
|Скамачча Джанлука
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Распадори Джакомо
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|10
|1
|Дзаньоло Николо
|8
|2
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Абрахам Тэмми
|7
|0
|Верету Жордан
|6
|0
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
9
39%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
6
29%
5
28%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
2
8%
2
12%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
5
22%
2
17%
76-90
Забито
37
40
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
2
5%
3
8%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
8
22%
14
35%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
9
24%
6
15%
61-75
6
16%
8
20%
76-90
Пропущено
44
30
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 14
6
14%
4
13%
1-15
4
9%
6
20%
16-30
11
25%
2
7%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
3
7%
7
23%
61-75
11
25%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0
Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1
Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
Исход игры
Сассуоло
6.7% (9)
Ничья
14.2% (19)
Рома
79.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
71.77% (89)
Меньше
28.23% (35)
Обе команды забьют
Да
81.45% (101)
Нет
18.55% (23)
Популярный счёт
1:2 Рома
53% (71)
1:1 Ничья
9% (12)
0:2 Рома
8.2% (11)
0:1 Рома
6.7% (9)
1:3 Рома
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
2:1 Сассуоло
2.2% (3)
2:3 Рома
2.2% (3)
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