Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Сассуоло
Рома

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.42
Скамачча Джанлука 9 0.38
Распадори Джакомо 7 0.29
Фраттези Давиде 4 0.17
Джуричич Филип 2 0.08
Капуто Франческо 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Траоре Хамед 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 10 0.42
Пеллегрини Лоренцо 6 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.17
Мхитарян Генрих 3 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.13
Шомуродов Элдор 2 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.08
Смоллинг Крис 2 0.08
Эль-Шаарави Стефан 2 0.08
Афена-Гьян Феликс 2 0.08
Кристанте Бриан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 8 0
Берарди Доменико 5 0
Скамачча Джанлука 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Распадори Джакомо 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Феррари Джанмарко 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 10 1
Дзаньоло Николо 8 2
Карсдорп Рик 6 1
Абрахам Тэмми 7 0
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
9
39%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
6
29%
5
28%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
2
8%
2
12%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
5
22%
2
17%
76-90

Забито

37
40
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
2
5%
3
8%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
8
22%
14
35%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
9
24%
6
15%
61-75
6
16%
8
20%
76-90

Пропущено

44
30
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 14
6
14%
4
13%
1-15
4
9%
6
20%
16-30
11
25%
2
7%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
3
7%
7
23%
61-75
11
25%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0
Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1
Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
7. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 16 часов 28 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Сассуоло 2.8% (1)
    X 13.9% (5)
    Рома 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Рома
    3.50
    3.95
    2.09
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сассуоло - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома

    Исход игры
    Сассуоло
    2.8% (1)
    Ничья
    13.9% (5)
    Рома
    83.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    55.6% (20)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    0:1 Рома
    8.3% (3)
    0:2 Рома
    8.3% (3)
    1:3 Рома
    8.3% (3)
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    Сассуоло
    Рома

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