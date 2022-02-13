Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Ювентус
0' 19'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 154
Аталанта 9.1% (14)
X 37.7% (58)
Ювентус 53.2% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Ювентус
3.22
3.56
2.52
Все Коэффициенты
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Новости
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
10
Бога
Жереми
9
Муриэль
Луис
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
2
Де
Шильо
Маттиа
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
7
Влахович
Душан
9
Мората
Альваро
Аталанта
3-4-1-2
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

33 матча

9.1%
21.2%
69.7%
3 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.38
Пашалич Марио 8 0.33
Малиновский Руслан 5 0.21
Муриэль Луис 4 0.17
Иличич Йосип 3 0.13
Коопмейнерс Теун 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Миранчук Алексей 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.28
Мората Альваро 5 0.2
Куадрадо Хуан 4 0.16
Локателли Мануэль 3 0.12
Кин Мойзе 3 0.12
Маккенни Уэстон 3 0.12
Влахович Душан 3 (2) 0.12
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.12
Кьеза Федерико 2 0.08
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Ловато Маттео 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
3
17%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
6
46%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
16%
4
25%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
31%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
38%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

43
36
22 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
16%
7
19%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
8
19%
3
8%
31-45
3
7%
2
6%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
11
26%
10
28%
76-90

Пропущено

30
21
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
17%
3
14%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус 0:0 Заявка 25 13 7 5 36 - 21 46
5. Аталанта 0:0 Заявка 24 12 8 4 45 - 28 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус 0:0 Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта 0:0 Заявка 12 3 5 4 19 - 17 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:0 Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
9. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 19'
    Убегали в быструю контратаку футболисты "Ювентуса", но неточную передачу выполнил Влахович, а могло бы получиться опасно.
  • 18'
    Муриэль с правого фланга навешивал в штрафную площадь ",Ювентуса", но там были лишь защитники гостей, которые спокойно вынесли мяч. 
  • 17'
    И вновь доходит мяч до Влаховича, который в касание из пределов штрафной пробил по воротам, но получилось точно в руки Спортьелло.
  • 16'
    Рабио с левого фланга забросил мяч в центр штрафной площади "Аталанты", а туда врывался Маккенни, но поднял ногу слишком высокого, опасную игру фиксирует арбитр. 
  • 15'
    Бога получил мяч на чужой половине поля, подработал его и сразу же мощно пробил по воротам, но попал в спину Муриэля.
  • Опасный момент
    14'
    Могли открывать счёт гости! Дибала прорвался по правому флангу, сместился в центр и на исполнение пробивал в дальний угол, но получилось чуть левее створа.
  • 13'
    Демирал классно сыграл против Влаховича на чужой половине поля, отобрал мяч и не дал провести быструю контратаку "Ювентусу".
  • 12'
    Маккенни классно обыграл двоих соперников на правом фланге и выполнил подачу на Влаховича, но серб головой пробил мимо створа.
  • 11'
    Большими силами идёт в атаку "Ювентус", но никаких проблем хозяевам это не доставляет, даже в штрафную не дают они войти сопернику.
  • 10'
    Фройлер влетел сзади в ноги Морате, корчится от боли испанец, но самостоятельно поднимается с газона, не понадобилась даже помощь врачей. 
  • 9'
    Интересный эпизод произошел, не так часто меняют у нас мячи по ходу матча, но в нашем матче такое случилось, сдулась сфера. 
  • 8'
    И вот впервые в матче перешла "Аталанта" в позиционную атаку, задействуют оба фланга хозяева, но до удара дело пока не доходит. 
  • 7'
    Пошел заброс в направлении Мораты, но не удалось добраться до мяча испанцу, слишком сильная передача была. 
  • Офсайд
    6'
    Влахович забрался в положение "вне игры" на правом краю штрафной площади "Аталанты", боковой арбитр всё прекрасно видел.
  • Угловой
    5'
    Пошла подача от левого углового флажка в штрафную площадь хозяев, выиграл там верховую борьбу Локателли, но пробил точно в руки голкиперу. 
  • Опасный момент
    4'
    Влахович классно пробивал в дальний верхний угол из-за пределов штрафной, но в красивом прыжке спасает свою команду Спортьелло.
  • 3'
    Мората прорвался по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь "Аталанты", но спокойно выносят оттуда мяч защитники.
  • 2'
    Много борьбы в центре поля в первые минуты встречи. Напомним, что российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аталанта 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Ювентус

Исход игры
Аталанта
9.1% (14)
Ничья
37.7% (58)
Ювентус
53.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
87.79% (115)
Нет
12.21% (16)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
28.6% (44)
1:1 Ничья
25.3% (39)
2:2 Ничья
9.7% (15)
0:1 Ювентус
7.1% (11)
2:1 Аталанта
7.1% (11)
0:2 Ювентус
2.6% (4)
1:3 Ювентус
2.6% (4)
2:3 Ювентус
1.3% (2)
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Ювентус

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