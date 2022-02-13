Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
10
Бога
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Ювентус
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
33 матча
9.1%
21.2%
69.7%
3 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.38
|Пашалич Марио
|8
|0.33
|Малиновский Руслан
|5
|0.21
|Муриэль Луис
|4
|0.17
|Иличич Йосип
|3
|0.13
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Миранчук Алексей
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.28
|Мората Альваро
|5
|0.2
|Куадрадо Хуан
|4
|0.16
|Локателли Мануэль
|3
|0.12
|Кин Мойзе
|3
|0.12
|Маккенни Уэстон
|3
|0.12
|Влахович Душан
|3 (2)
|0.12
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.12
|Кьеза Федерико
|2
|0.08
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
3
17%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
6
46%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
25
16
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
16%
4
25%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
31%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
38%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
43
36
22 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
16%
7
19%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
8
19%
3
8%
31-45
3
7%
2
6%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
11
26%
10
28%
76-90
Пропущено
30
21
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
17%
3
14%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 21
|46
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|45 - 28
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|42 - 32
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|19 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Ювентус
Исход игры
Аталанта
9.1% (14)
Ничья
37.7% (58)
Ювентус
53.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
87.79% (115)
Нет
12.21% (16)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
28.6% (44)
1:1 Ничья
25.3% (39)
2:2 Ничья
9.7% (15)
0:1 Ювентус
7.1% (11)
2:1 Аталанта
7.1% (11)
0:2 Ювентус
2.6% (4)
1:3 Ювентус
2.6% (4)
2:3 Ювентус
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!