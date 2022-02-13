Бога получил мяч на чужой половине поля, подработал его и сразу же мощно пробил по воротам, но попал в спину Муриэля.

Рабио с левого фланга забросил мяч в центр штрафной площади "Аталанты", а туда врывался Маккенни, но поднял ногу слишком высокого, опасную игру фиксирует арбитр.

И вновь доходит мяч до Влаховича, который в касание из пределов штрафной пробил по воротам, но получилось точно в руки Спортьелло.

Муриэль с правого фланга навешивал в штрафную площадь ",Ювентуса", но там были лишь защитники гостей, которые спокойно вынесли мяч.

Убегали в быструю контратаку футболисты "Ювентуса", но неточную передачу выполнил Влахович, а могло бы получиться опасно.

14' Могли открывать счёт гости! Дибала прорвался по правому флангу, сместился в центр и на исполнение пробивал в дальний угол, но получилось чуть левее створа.

13' Демирал классно сыграл против Влаховича на чужой половине поля, отобрал мяч и не дал провести быструю контратаку "Ювентусу".

12' Маккенни классно обыграл двоих соперников на правом фланге и выполнил подачу на Влаховича, но серб головой пробил мимо створа.

11' Большими силами идёт в атаку "Ювентус", но никаких проблем хозяевам это не доставляет, даже в штрафную не дают они войти сопернику.

10' Фройлер влетел сзади в ноги Морате, корчится от боли испанец, но самостоятельно поднимается с газона, не понадобилась даже помощь врачей.

9' Интересный эпизод произошел, не так часто меняют у нас мячи по ходу матча, но в нашем матче такое случилось, сдулась сфера.

8' И вот впервые в матче перешла "Аталанта" в позиционную атаку, задействуют оба фланга хозяева, но до удара дело пока не доходит.

7' Пошел заброс в направлении Мораты, но не удалось добраться до мяча испанцу, слишком сильная передача была.

6' Влахович забрался в положение "вне игры" на правом краю штрафной площади "Аталанты", боковой арбитр всё прекрасно видел.

5' Пошла подача от левого углового флажка в штрафную площадь хозяев, выиграл там верховую борьбу Локателли, но пробил точно в руки голкиперу.

4' Влахович классно пробивал в дальний верхний угол из-за пределов штрафной, но в красивом прыжке спасает свою команду Спортьелло.

3' Мората прорвался по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь "Аталанты", но спокойно выносят оттуда мяч защитники.

2' Много борьбы в центре поля в первые минуты встречи. Напомним, что российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.