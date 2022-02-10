Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Ювентус
Прогнозы 38
Аталанта 13.2% (5)
X 39.5% (15)
Ювентус 47.4% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Ювентус
3.02
3.60
2.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Аталанта
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

33 матча

9.1%
21.2%
69.7%
3 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.39
Пашалич Марио 8 0.35
Малиновский Руслан 5 0.22
Муриэль Луис 4 0.17
Иличич Йосип 3 0.13
Коопмейнерс Теун 2 0.09
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Миранчук Алексей 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.29
Мората Альваро 5 0.21
Куадрадо Хуан 4 0.17
Локателли Мануэль 3 0.13
Кин Мойзе 3 0.13
Маккенни Уэстон 3 0.13
Влахович Душан 3 (2) 0.13
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.13
Кьеза Федерико 2 0.08
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Ловато Маттео 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Данило Луис 4 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Де Лихт Маттайс 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
3
17%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
6
46%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

25
16
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
16%
4
25%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
31%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
38%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

43
36
22 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
16%
7
19%
1-15
7
16%
7
19%
16-30
8
19%
3
8%
31-45
3
7%
2
6%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
11
26%
10
28%
76-90

Пропущено

30
21
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
17%
3
14%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0
Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
7. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 19 часов 13 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Аталанта 13.2% (5)
    X 39.5% (15)
    Ювентус 47.4% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ювентус
    3.02
    3.60
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

    Исход игры
    Аталанта
    13.2% (5)
    Ничья
    39.5% (15)
    Ювентус
    47.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    94.59% (35)
    Нет
    5.41% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    31.6% (12)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    2:2 Ничья
    15.8% (6)
    2:1 Аталанта
    13.2% (5)
    1:3 Ювентус
    5.3% (2)
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    Ювентус

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