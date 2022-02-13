Первый тайм

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Удоги Дестини получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Удоги Дестини на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

41' Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

40' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Удоги Дестини выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Барак Антонин забивает с правой ноги!

31' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

29' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Верона

26' Как он промахнулся? Саксесс Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Молина Науэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

22' Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Верона

17' Уолас Соуза из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Верона

15' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Макенго Жан-Виктор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

14' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Саксесс Исаак имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Молина Науэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ох, нехорошо это выглядит. Делофеу Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удинезе выполняет удар от ворот.

3' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Верона выполняет удар от ворот.

1' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля