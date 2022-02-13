Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
2:0
Перерыв

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
2' Гол
Депаоли Фабио
2:0
31' Гол
Барак Антонин

Ход матча

2'
Депаоли Фабио
(Капрари Джанлука)
1:0
31'
Барак Антонин
(Депаоли Фабио)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 125
Верона 68% (85)
X 21.6% (27)
Удинезе 10.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Удинезе
1.98
3.62
4.45
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
4
Зеегелаар
Марвин
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Верона
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Верона
Удинезе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.48
Барак Антонин 9 (4) 0.36
Капрари Джанлука 8 (1) 0.32
Калинич Никола 4 0.16
Фараони Марко 2 0.08
Тамез Адриен 2 0.08
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.08
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.35
Делофеу Херард 6 0.26
Молина Науэль 4 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.09
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.09
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Арслан Толгай-Али 5 0
Делофеу Херард 5 0
Бекао Родриго 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
21%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
8
47%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
20%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
6
46%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
9
39%
6
30%
76-90

Забито

44
29
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
9
20%
4
14%
1-15
5
11%
5
17%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
8
18%
2
7%
61-75
9
20%
11
38%
76-90

Пропущено

39
37
13 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
4
10%
3
8%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
4
10%
5
14%
31-45
7
18%
10
27%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
14
36%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3
Удинезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона 2:0 Заявка 25 10 6 9 45 - 40 36
10. Эмполи 1:0 Заявка 25 9 6 10 38 - 47 33
11. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе 0:2 Заявка 23 5 9 9 30 - 38 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри 0:1 Заявка 25 4 8 13 24 - 46 20
19. Дженоа 1:1 Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана 1:1 Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона 2:0 Заявка 13 7 2 4 25 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Эмполи 1:0 Заявка 13 4 1 8 20 - 33 13
15. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
17. Кальяри 0:1 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа 1:1 Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана 1:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона 2:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе 0:2 Заявка 12 2 4 6 15 - 20 10
17. Дженоа 1:1 Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри 0:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 25 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана 1:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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Прогнозы 125
Верона 68% (85)
X 21.6% (27)
Удинезе 10.4% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Удинезе
1.98
3.62
4.45
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Где смотреть матч Верона 2:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Верона 2:0 Удинезе

Исход игры
Верона
68% (85)
Ничья
21.6% (27)
Удинезе
10.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.4% (68)
Меньше
45.6% (57)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Верона
36.8% (46)
1:0 Верона
24% (30)
1:1 Ничья
15.2% (19)
1:2 Удинезе
8.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Верона
4% (5)
0:1 Удинезе
1.6% (2)
3:2 Верона
1.6% (2)
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