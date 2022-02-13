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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
4:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
2' Гол
Депаоли Фабио
2:0
31' Гол
Барак Антонин
51' Желтая карточка
Бекао Родриго
51' Желтая карточка
Тамез Адриен
3:0
66' Гол
Капрари Джанлука
68' Желтая карточка
Депаоли Фабио
4:0
85' Гол
Тамез Адриен
90' Желтая карточка
Бесса Даниэль
90'+4

Ход матча

2'
Депаоли Фабио
(Капрари Джанлука)
1:0
31'
Барак Антонин
(Депаоли Фабио)
2:0
46'
 
Соппи Брэндон
Удоги Дестини
51'
 
Бекао Родриго
51'
Тамез Адриен
 
60'
Фараони Марко
Чеккерини Федерико
 
60'
Бесса Даниэль
Илич Иван
 
62'
 
Гомеш Бету
Яяло Мато
66'
Капрари Джанлука
(Тамез Адриен)
3:0
68'
Депаоли Фабио
 
72'
 
Пуссетто Игнасио
Саксесс Исаак
73'
Ласанья Кевин
Симеоне Джованни
 
73'
Прашелик Матеуш
Капрари Джанлука
 
83'
Рецос Панайотис
Депаоли Фабио
 
85'
Тамез Адриен
4:0
90'
Бесса Даниэль
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 125
Верона 68% (85)
X 21.6% (27)
Удинезе 10.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
4
Зеегелаар
Марвин
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Верона
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Верона
Удинезе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.48
Капрари Джанлука 9 (1) 0.36
Барак Антонин 9 (4) 0.36
Калинич Никола 4 0.16
Тамез Адриен 3 0.12
Фараони Марко 2 0.08
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.08
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.35
Делофеу Херард 6 0.26
Молина Науэль 4 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.09
Перейра Роберто 2 (1) 0.09
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.09
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Бесса Даниэль 2 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 6 0
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Арслан Толгай-Али 5 0
Делофеу Херард 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
6
21%
2
13%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
5
18%
5
31%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
8
38%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
20%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
6
46%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
9
39%
6
30%
76-90

Забито

48
29
22 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
10
21%
4
14%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
7
15%
3
10%
46-60
9
19%
2
7%
61-75
10
21%
11
38%
76-90

Пропущено

39
41
13 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
4
10%
4
10%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
7
18%
10
24%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
14
36%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3
Удинезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Верона 68% (85)
X 21.6% (27)
Удинезе 10.4% (13)
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Прогнозы на матч Верона 4:0 Удинезе

Исход игры
Верона
68% (85)
Ничья
21.6% (27)
Удинезе
10.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.4% (68)
Меньше
45.6% (57)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Верона
36.8% (46)
1:0 Верона
24% (30)
1:1 Ничья
15.2% (19)
1:2 Удинезе
8.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Верона
4% (5)
0:1 Удинезе
1.6% (2)
3:2 Верона
1.6% (2)
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