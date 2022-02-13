Италия: Серия A 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
2' ГолДепаоли Фабио
2:0
31' ГолБарак Антонин
51' Желтая карточкаБекао Родриго
51' Желтая карточкаТамез Адриен
3:0
66' ГолКапрари Джанлука
68' Желтая карточкаДепаоли Фабио
4:0
85' ГолТамез Адриен
90' Желтая карточкаБесса Даниэль
Ход матча
2'
31'
2:0
51'
51'
62'
66'
3:0
68'
85'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Raed Jaziri
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Удинезе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.48
|Капрари Джанлука
|9 (1)
|0.36
|Барак Антонин
|9 (4)
|0.36
|Калинич Никола
|4
|0.16
|Тамез Адриен
|3
|0.12
|Фараони Марко
|2
|0.08
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.08
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Депаоли Фабио
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.35
|Делофеу Херард
|6
|0.26
|Молина Науэль
|4
|0.17
|Форестьери Фернандо
|2
|0.09
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.09
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.09
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Гюнтер Корай
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Бесса Даниэль
|2
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|6
|0
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|3
|1
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
6
21%
2
13%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
5
18%
5
31%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
8
38%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
4
19%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
20%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
6
46%
76-90
Пропущено
23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
9
39%
6
30%
76-90
Забито
48
29
22 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
10
21%
4
14%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
7
15%
3
10%
46-60
9
19%
2
7%
61-75
10
21%
11
38%
76-90
Пропущено
39
41
13 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
4
10%
4
10%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
7
18%
10
24%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
14
36%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2
Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3
Удинезе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 4:0 Удинезе
Исход игры
Верона
68% (85)
Ничья
21.6% (27)
Удинезе
10.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.4% (68)
Меньше
45.6% (57)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
2:1 Верона
36.8% (46)
1:0 Верона
24% (30)
1:1 Ничья
15.2% (19)
1:2 Удинезе
8.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:0 Верона
4% (5)
0:1 Удинезе
1.6% (2)
3:2 Верона
1.6% (2)
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