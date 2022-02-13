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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:1
Перерыв

Стадион:
Салернитана

Ход матча

32'
Дестро Маттиа
(Экубан Калеб)
1:0
45'
1:1
Бонаццоли Федерико
(Джурич Милан II)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 127
Дженоа 81.1% (103)
X 15% (19)
Салернитана 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Салернитана
2.05
3.72
5.40
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
52
Максимович
Никола
3
Ванхесден
Зиньо
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
45
Йебоа
Келвин
90
Портанова
Маноло
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
55
Сепе
Луиджи
30
Маццокки
Паскуале
25
Дрэгушин
Раду
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
13
Эдерсон
Хонорато
10
Верди
Симоне
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
Дженоа
4-2-3-1
Салернитана
4-3-2-1

История личных встреч

Дженоа
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.36
Кришито Доменико 5 (5) 0.2
Фарес Мохамед 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Экубан Калеб 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 5 (1) 0.22
Джурич Милан II 2 (1) 0.09
Верди Симоне 2 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.09
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 7 0
Васкес Хоан 6 0
Камбьясо Андреа 4 1
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Ровелла Николо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Эстигор Лео 0 1
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
6
67%
2
22%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
24%
2
8%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90

Забито

13
8
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
6
46%
1
13%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
19%
7
28%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
6
23%
3
12%
76-90

Забито

22
17
3 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
9%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
12
55%
3
18%
76-90

Пропущено

43
51
18 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
9
21%
9
18%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
6
14%
8
16%
31-45
7
16%
10
20%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
11
26%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1
Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона 2:0 Заявка 25 10 6 9 45 - 40 36
10. Эмполи 1:0 Заявка 25 9 6 10 38 - 47 33
11. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе 0:2 Заявка 23 5 9 9 30 - 38 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри 0:1 Заявка 25 4 8 13 24 - 46 20
19. Дженоа 1:1 Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана 1:1 Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона 2:0 Заявка 13 7 2 4 25 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Эмполи 1:0 Заявка 13 4 1 8 20 - 33 13
15. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
17. Кальяри 0:1 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа 1:1 Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана 1:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона 2:0 Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе 0:2 Заявка 12 2 4 6 15 - 20 10
17. Дженоа 1:1 Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри 0:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 25 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана 1:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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Прогнозы 127
Дженоа 81.1% (103)
X 15% (19)
Салернитана 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Салернитана
2.05
3.72
5.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Дженоа 1:1 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Салернитана

Исход игры
Дженоа
81.1% (103)
Ничья
15% (19)
Салернитана
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (33)
Меньше
73.81% (93)
Обе команды забьют
Да
38.89% (49)
Нет
61.11% (77)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
45.7% (58)
2:1 Дженоа
20.5% (26)
1:1 Ничья
12.6% (16)
2:0 Дженоа
11.8% (15)
1:2 Салернитана
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Дженоа
1.6% (2)
0:1 Салернитана
1.6% (2)
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