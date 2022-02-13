Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

47' Команда Салернитана сравняла счет! Игра продолжается!

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Салернитана будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Дестро Маттиа имел все шансы забить, но Луиджи Сепе сделал отличный сейв!

46' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико забивает с левой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Салернитана выполняет удар от ворот.

44' Йебоа Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Верди Симоне бьет ударом через себя, но Сальваторе Сиригу блокирует удар!

44' Плохо сыграл Сиригу Сальваторе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Дженоа

41' Игрок команды Салернитана наносит удар, но мяч очень далеко от ворот пролетел.

40' Удар от ворот произведет Салернитана

40' Портанова Маноло нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хефти Сильван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

39' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Маццокки Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Удар от ворот произведет Дженоа

36' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Команда Дженоа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Дестро Маттиа правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

31' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Радованович Иван из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Плохо сыграл Стураро Стефано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Ванхесден Зиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ванхесден Зиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Салернитана

27' Портанова Маноло не смог попасть в створ ударом издали

25' Верди Симоне из команды Салернитана направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Бадель Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Бадель Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

22' Хефти Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок Эдерсон Хонорато из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Экубан Калеб из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Джурич Милан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Джурич Милан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Удар от ворот произведет Салернитана

16' Портанова Маноло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Йебоа Келвин из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Салернитана

12' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Маццокки Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Плохо сыграл Фасио Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Удар от ворот произведет Салернитана

6' Радованович Иван пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Дженоа

3' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля