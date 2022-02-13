Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
32' ГолДестро Маттиа
1:1
45' ГолБонаццоли Федерико
53' Желтая карточкаСтураро Стефано
60' Желтая карточкаБадель Милан
63' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
66' Желтая карточкаРовелла Николо
75' Желтая карточкаДрэгушин Раду
Ход матча
32'
1:0
45'
53'
60'
66'
75'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
45
Йебоа
Келвин
20
Экубан
Калеб
55
Сепе
Луиджи
19
Раньери
Лука
10
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
45 Йебоа КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
99 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дженоа
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.36
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.2
|Фарес Мохамед
|2
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|5 (1)
|0.22
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.09
|Верди Симоне
|2
|0.09
|Кулибали Мамаду
|2
|0.09
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Бираски Давиде
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Эстигор Лео
|0
|1
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Раньери Лука
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Муссе Ли
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
6
60%
2
20%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
5
28%
6
22%
76-90
Забито
13
8
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
6
46%
1
13%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
19%
7
28%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
6
23%
3
12%
76-90
Забито
23
18
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
9%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
12
52%
3
17%
76-90
Пропущено
44
52
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
9
20%
9
17%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
16%
9
17%
31-45
7
16%
10
19%
46-60
7
16%
10
19%
61-75
11
25%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1
Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2
Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Салернитана
Исход игры
Дженоа
81.1% (103)
Ничья
15% (19)
Салернитана
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (33)
Меньше
73.81% (93)
Обе команды забьют
Да
38.89% (49)
Нет
61.11% (77)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
45.7% (58)
2:1 Дженоа
20.5% (26)
1:1 Ничья
12.6% (16)
2:0 Дженоа
11.8% (15)
1:2 Салернитана
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Дженоа
1.6% (2)
0:1 Салернитана
1.6% (2)
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