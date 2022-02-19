Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Neapoli Stadium
Ход матча
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
63 Владение мячом, % 37
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Ионикос
ОФИ
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|6 (2)
|0.26
|Reinaldo Lenis
|3
|0.13
|Тюрам Рожерио
|2
|0.09
|Каньяс Хосе
|2
|0.09
|Vasilios Mantzis
|2
|0.09
|Вафеас Никос
|2
|0.09
|Далсью
|1
|0.04
|Санчес Сальвадор
|1
|0.04
|Georgios Manalis
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.25
|Лампру Лазарос
|5 (1)
|0.21
|Тораль Хон
|3
|0.13
|Luis Gallegos
|2
|0.08
|Вурос Праксителис
|2
|0.08
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.08
|Цилианидис Космас
|2
|0.08
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.08
|Наби Адил
|1
|0.04
|Камау Брюс
|1
|0.04
|Селимович Вахид
|1
|0.04
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.04
|Диамантис Апостолос
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|7
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Киакос Яннис
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Georgios Manalis
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|9
|0
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|1
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
5
42%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
21%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Забито
20
30
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Пропущено
31
31
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
8
26%
8
26%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
4
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1
ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|23
|11
|3
|9
|36 - 20
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|0:0
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|9.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|10.
|Панетоликос
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|11.
|Ионикос
|0:0
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|21
|3
|5
|13
|21 - 41
|14
|14.
|Аполлон Смирнис
|22
|1
|7
|14
|7 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ионикос
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Панетоликос
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Атромитос
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|11
|3
|1
|7
|12 - 14
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|0:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1