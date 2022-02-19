Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
36' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
56' Желтая карточка
Маринакис Никос
78' Желтая карточка
Нейра Хуан
86' Желтая карточка
Далсью
89' Желтая карточка
Феллипе Луис
90'+4

Ход матча

31'
 
Бузукис Яннис
Дурмишай Фиорин
36'
Vasilios Mantzis
 
54'
Тюрам Рожерио
Киакос Яннис
 
56'
 
Маринакис Никос
70'
 
Лампру Лазарос
Цилианидис Космас
77'
Georgios Manalis
Vasilios Mantzis
 
78'
 
Нейра Хуан
83'
Плателлас Вангелис
Каньяс Хосе
 
86'
Далсью
 
89'
 
Феллипе Луис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 52 Владение мячом, % 48
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
15
Валерианос
Йоргос
99
Vasilios
Mantzis
7
Аосман
Аяс
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
19
Цилианидис
Космас
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
17
Дурмишай
Фиорин
28
Феллипе
Луис
Ионикос
3-5-2
ОФИ
4-1-4-1

История личных встреч

Ионикос
ОФИ

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.26
Reinaldo Lenis 3 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.09
Каньяс Хосе 2 0.09
Vasilios Mantzis 2 0.09
Вафеас Никос 2 0.09
Далсью 1 0.04
Санчес Сальвадор 1 0.04
Georgios Manalis 1 0.04
Киакос Яннис 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.25
Лампру Лазарос 5 (1) 0.21
Тораль Хон 3 0.13
Luis Gallegos 2 0.08
Вурос Праксителис 2 0.08
Дурмишай Фиорин 2 0.08
Цилианидис Космас 2 0.08
Феллипе Луис 2 (1) 0.08
Наби Адил 1 0.04
Камау Брюс 1 0.04
Селимович Вахид 1 0.04
Пасалидис Триантафиллос 1 0.04
Диамантис Апостолос 1 0.04
Де Гузман Джонатан 0 0
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ус Абдул Рахман 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Далсью 3 1
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Georgios Manalis 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 10 0
Мельядо Мигель 8 0
Пасалидис Триантафиллос 8 0
Маринакис Никос 6 0
Вурос Праксителис 5 0
Luis Gallegos 5 0
Балояннис Константинос 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Стаикос Пасхалис 1 1
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Феллипе Луис 2 0
Тораль Хон 2 0
Лампру Лазарос 2 0
Селимович Вахид 2 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
5
42%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
7
39%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
21%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Забито

20
30
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Пропущено

31
31
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
8
26%
8
26%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
4
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1
ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 23 11 3 9 36 - 20 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 0:1 22 9 5 8 23 - 19 32
9. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
10. Панетоликос 23 7 4 12 24 - 38 25
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 1:0 22 4 5 13 22 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 22 1 7 14 7 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 0:1 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Атромитос 1:0 11 4 2 5 15 - 17 14
11. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
12. Панетоликос 11 3 2 6 10 - 15 11
13. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 0:1 10 2 4 4 7 - 9 10
10. Панатинаикос 11 3 1 7 12 - 14 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 1:0 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Vasilios Mantzis получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Дурмишай Фиорин уходит с поля. Бузукис Яннис выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 0:0 ОФИ онлайн


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