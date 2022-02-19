Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
2:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
1' Гол
Муньис Хуан
22' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
24' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
37' Красная карточка
Рехис Франсеск
45' Желтая карточка
Василантонопулос Ставрос
51' Желтая карточка
Атьенса Пичу
2:0
74' Гол
Эрлингмарк Огюст
83' Желтая карточка
Харисис Харилаос
90'+5
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
33
Кастельяно
Дани
95
Ротариу
Дорин
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
14
Муньис
Хуан
70
Алибек
Денис
20
Кулурис
Эфтимос
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
42
Антцулас
Георгиос
3
Христос
Тасулис
8
Мунафо
Хуан
24
Канеллопулос
Гиоргос
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Атромитос
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Астерас

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

41 матч

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.36
Муньис Хуан 4 0.18
Алибек Денис 2 0.09
Спиридонович Срджан 2 0.09
Струнгис Стефанос 2 0.09
Клонаридис Виктор 1 0.05
Саломон Патрик 1 0.05
Василантонопулос Ставрос 1 0.05
Эрлингмарк Огюст 1 0.05
Мавроматис Теофанис 1 0.05
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.27
Риера Адриан 5 0.23
Рехис Франсеск 4 0.18
Барралес Джеронимо 3 (2) 0.14
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Капилья Энеко 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 8 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 5 1
Мунафо Хуан 5 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Атьенса Пичу 3 0
Риера Адриан 3 0
Рехис Франсеск 1 1
Паскуаль Андрес 2 0
Кармона Давид 2 0
Иглесиас Матиас 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

23
9
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
22%
1
11%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
7
30%
2
22%
76-90

Забито

24
24
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
21%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
29%
29%
7
29%
29%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
2
8%
6
25%
76-90

Пропущено

40
19
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 11
6
15%
3
16%
1-15
6
15%
4
21%
16-30
5
13%
4
21%
31-45
6
15%
1
5%
46-60
8
20%
3
16%
61-75
9
23%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1
Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0
Астерас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0
Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 22 1 7 14 7 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
Где смотреть матч Атромитос 2:0 Астерас онлайн


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