Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
1' ГолМуньис Хуан
22' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
24' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
37' Красная карточкаРехис Франсеск
45' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
51' Желтая карточкаАтьенса Пичу
2:0
74' ГолЭрлингмарк Огюст
83' Желтая карточкаХарисис Харилаос
Ход матча
1'
1:0
22'
37'
51'
74'
83'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
49 Владение мячом, % 51
14
Муньис
Хуан
70
Алибек
Денис
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Атромитос
Астерас
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
41 матч
36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.5%
48.8%
31.7%
8 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|8 (3)
|0.36
|Муньис Хуан
|4
|0.18
|Алибек Денис
|2
|0.09
|Спиридонович Срджан
|2
|0.09
|Струнгис Стефанос
|2
|0.09
|Клонаридис Виктор
|1
|0.05
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.05
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.05
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.05
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.27
|Риера Адриан
|5
|0.23
|Рехис Франсеск
|4
|0.18
|Барралес Джеронимо
|3 (2)
|0.14
|Вальенте Хосе
|1
|0.05
|Паскуаль Андрес
|1
|0.05
|Капилья Энеко
|1
|0.05
|Тилика Лео
|1
|0.05
|Христопулос Яннис
|1
|0.05
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|8
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|5
|1
|Мунафо Хуан
|5
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Атьенса Пичу
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Рехис Франсеск
|1
|1
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
31%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Пропущено
23
9
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
22%
1
11%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
7
30%
2
22%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
21%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
7
29%
29%
7
29%
29%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
2
8%
6
25%
76-90
Пропущено
40
19
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 11
6
15%
3
16%
1-15
6
15%
4
21%
16-30
5
13%
4
21%
31-45
6
15%
1
5%
46-60
8
20%
3
16%
61-75
9
23%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1
Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0
Астерас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0
Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|22
|1
|7
|14
|7 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1