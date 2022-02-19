Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Панетоликос
43' Желтая карточкаХухумис Диамантис
45' Желтая карточкаПерес Рубен
1:0
47' ГолМендоса Хавьер
1:0
68' Не забитый пенальтиКарлитос Карлос
Ход матча
45'
47'
1:0
68'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
41 Владение мячом, % 59
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
23
Даго
Надре
3
Хуанкар
98
Mateus
Vital
17
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
17 Перес РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Панетоликос
Панатинаикос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.21
|Карелис Никос
|5
|0.21
|Мендоса Хавьер
|4 (1)
|0.17
|Дуарте Фредерику
|2
|0.08
|Флорес Дейби
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.04
|Вароне Иван
|1
|0.04
|Диас Хорхе
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Даго Надре
|1
|0.04
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.38
|Паласиос Себастьян
|7 (3)
|0.29
|Маурисио Жозе
|4
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.13
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.13
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.13
|Александропулос Сотириос
|1
|0.04
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.04
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|8
|0
|Хухумис Диамантис
|5
|0
|Льюй Брайан
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Вергос Николаос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Перес Рубен
|5
|0
|Хуанкар
|5
|0
|Шенквельд Барт
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
7
44%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
14%
5
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Пропущено
23
6
14 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
4
17%
2
33%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
9%
3
50%
76-90
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
4
16%
7
21%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
6
24%
6
18%
76-90
Пропущено
37
22
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
7
19%
5
23%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
9
24%
4
18%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
8
22%
0
0%
61-75
5
14%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|17
|5
|0
|38 - 11
|56
|2.
|ПАОК
|22
|15
|2
|5
|46 - 22
|47
|3.
|АЕК
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|4.
|Панатинаикос
|0:1
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|5.
|ПАС Янина
|23
|10
|6
|7
|27 - 22
|36
|6.
|Арис Салоники
|22
|10
|5
|7
|21 - 20
|35
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|0:2
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|1:0
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|22
|8
|4
|10
|34 - 39
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|22
|4
|6
|12
|18 - 30
|18
|13.
|Атромитос
|2:0
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|22
|1
|7
|14
|7 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|0:1
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|0:2
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Панетоликос
|1:0
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|2:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|1:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|0:2
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|0:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Атромитос
|2:0
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1