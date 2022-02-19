Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Панатинаикос
0'
43' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
45' Желтая карточка
Перес Рубен
1:0
47' Гол
Мендоса Хавьер
1:0
68' Не забитый пенальти
Карлитос Карлос
84'

Ход матча

43'
Хухумис Диамантис
 
45'
 
Перес Рубен
47'
Мендоса Хавьер
1:0
62'
 
Иоаннидис Фотис
Гачинович Мийат
62'
 
Паласиос Себастьян
Mateus Vital
68'
1:0
Карлитос Карлос
68'
Карелис Никос
Даго Надре
 
69'
Дуарте Фредерику
Морсай Йонатан
 
81'
Fabien Antunes
Мартенссон Йохан
 
81'
Диас Хорхе
Мендоса Хавьер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
4.21
3.48
2.31
Все Коэффициенты
91
Анестис
Яннис
16
Ларссон
Якоб
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
23
Даго
Надре
9
Вергос
Николаос
1
Диудис
Сократис
4
Велес
Фран
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
22
Канталапьерда
Аитор
10
Карлитос
Карлос
19
Вильяфаньес
Лукас
98
Mateus
Vital
50
Гачинович
Мийат
17
Перес
Рубен
Панетоликос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Панатинаикос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.21
Карелис Никос 5 0.21
Мендоса Хавьер 4 (1) 0.17
Дуарте Фредерику 2 0.08
Флорес Дейби 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Жестед Рюди 1 0.04
Вароне Иван 1 0.04
Диас Хорхе 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Даго Надре 1 0.04
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.38
Паласиос Себастьян 7 (3) 0.29
Маурисио Жозе 4 0.17
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.13
Иоаннидис Фотис 3 0.13
Македа Федерико 3 (2) 0.13
Александропулос Сотириос 1 0.04
Санчес Факундо 1 0.04
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Mateus Vital 1 (1) 0.04
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 8 0
Хухумис Диамантис 5 0
Льюй Брайан 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Вергос Николаос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Малис Александрос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Перес Рубен 5 0
Хуанкар 5 0
Шенквельд Барт 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
7
44%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
14%
5
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Пропущено

23
6
14 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
4
17%
2
33%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
9%
3
50%
76-90

Забито

25
34
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
4
16%
7
21%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
6
24%
6
18%
76-90

Пропущено

37
22
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
7
19%
5
23%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
9
24%
4
18%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
8
22%
0
0%
61-75
5
14%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 17 5 0 38 - 11 56
2. ПАОК 22 15 2 5 46 - 22 47
3. АЕК 22 12 3 7 37 - 23 39
4. Панатинаикос 0:1 24 11 3 10 36 - 21 36
5. ПАС Янина 23 10 6 7 27 - 22 36
6. Арис Салоники 22 10 5 7 21 - 20 35
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 0:2 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 1:0 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 22 8 4 10 34 - 39 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 22 4 6 12 18 - 30 18
13. Атромитос 2:0 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 22 1 7 14 7 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 0:1 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 0:2 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Панетоликос 1:0 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 2:0 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 1:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 0:2 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 0:1 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Атромитос 2:0 11 0 3 8 7 - 24 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Перес Рубен получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хухумис Диамантис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
4.21
3.48
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Панатинаикос онлайн


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Панатинаикос

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