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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Морейренсе
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Порту
0'
3' Желтая карточка
Жорж Артур
4' Желтая карточка
Камара Ибраима
12' Желтая карточка
Матеус Силва
34' Желтая карточка
Урибе Матеус
0:1
40' Гол
Эванилсон
45' Желтая карточка
Росич Лазар
64' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
67'

Ход матча

3'
Жорж Артур
 
4'
Камара Ибраима
 
12'
Матеус Силва
 
34'
 
Урибе Матеус
40'
0:1
Эванилсон
(Тареми Мехди)
45'
Росич Лазар
 
64'
 
Кардозу Фабиу
67'
Паулинью Паулу
Матеус Силва
 
Прогнозы 133
Морейренсе 3% (4)
X 2.3% (3)
Порту 94.7% (126)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Порту
9.00
8.99
1.36
Все Коэффициенты
Новости
14
Пасинато
Матеус
4
Жорж
Артур
19
Витория
Стивен
28
Сантос
Пабло
13
Силва
Матеус
II
8
Камара
Ибраима
III
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
9
Луис
Андре
V
99
Мартинс
Рафаэл
VI
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
2
Кардозу
Фабиу
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
20
Витинью
II
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Морейренсе
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Морейренсе
Порту

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

21 матч

9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
К
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 0.26
Мартинс Рафаэл VI 5 (1) 0.22
Ян III 3 (2) 0.13
Витория Стивен 2 (1) 0.09
Перес Фелипе 1 0.04
Паулинью Паулу 1 0.04
Валтерсон 1 0.04
Сантос Пабло 1 0.04
Ласерда Дерик 1 0.04
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 13 (2) 0.57
Диас Луис 13 0.57
Эванилсон 8 0.35
Отавио Эдмилсон 3 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Пепе VI 3 0.13
Виейра Фабиу 2 0.09
Витинью II 2 0.09
Оливейра Сержиу 2 0.09
Урибе Матеус 1 0.04
Фернандес Франсиско 1 0.04
Маркано Иван 1 0.04
М'Бемба Шансель 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 8 1
Пачеку Фабиу 7 0
Росич Лазар 7 0
Камара Ибраима III 6 0
Жорж Артур 6 0
Паулинью Паулу 4 0
Кевин 4 0
Перес Фелипе 3 0
Валтерсон 3 0
Соареш Филипе 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Ян III 2 0
Конте Абду 2 0
Мартинс Рафаэл VI 2 0
Франко Гонсало 2 0
Луис Андре V 1 0
Ямбор Никола 1 0
Сантос Пабло 1 0
Рамос Рубен 1 0
Силва Матеус II 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 6 1
Отавио Эдмилсон 7 0
Урибе Матеус 5 1
Венделл Боргес 5 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Мартинес Антонио III 2 1
Занузи Зайду 3 0
Пепе VI 3 0
Марчесин Агустин 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Виейра Фабиу 2 0
Диас Луис 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Груйич Марко 1 0
Витинью II 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

6
29
1 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
6
21%
16-30
0
0%
9
31%
31-45
1
17%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
4
67%
4
14%
76-90

Пропущено

23
8
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Забито

21
55
7 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 0
1
5%
3
5%
1-15
5
24%
8
15%
16-30
1
5%
14
25%
31-45
2
10%
11
20%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
9
43%
10
18%
76-90

Пропущено

38
18
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
1
3%
3
17%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
8
21%
6
33%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
9
24%
1
6%
61-75
9
24%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1
Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 23 20 3 0 58 - 16 63
2. Спортинг Л Заявка 23 18 3 2 46 - 15 57
3. Бенфика Заявка 23 16 3 4 60 - 22 51
4. Брага 0:0 Заявка 23 12 6 5 39 - 23 42
5. Жил Висенте Заявка 23 11 7 5 35 - 24 40
6. Витория Гимарайнш Заявка 23 8 6 9 33 - 30 30
7. Эшторил Заявка 23 7 9 7 26 - 27 30
8. Маритиму Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
9. Портимоненсе Заявка 22 7 6 9 22 - 24 27
10. Пасуш де Феррейра Заявка 23 5 9 9 18 - 27 24
11. Санта-Клара Заявка 22 6 6 10 26 - 41 24
12. Визела Заявка 23 5 8 10 25 - 39 23
13. Фамаликан Заявка 23 5 8 10 29 - 37 23
14. Боавишта Заявка 23 3 13 7 27 - 36 22
15. Арока Заявка 23 5 6 12 22 - 42 21
16. Тондела 0:0 Заявка 23 6 3 14 29 - 44 21
17. Морейренсе 0:1 Заявка 23 4 7 12 22 - 38 19
18. Белененсеш Заявка 23 3 6 14 14 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
2. Порту 1:0 Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
3. Брага 0:0 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Жил Висенте Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
12. Тондела 0:0 Заявка 12 4 1 7 17 - 23 13
13. Морейренсе 0:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
14. Эшторил Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
15. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 11 - 13 11
16. Белененсеш Заявка 11 3 2 6 10 - 24 11
17. Арока Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Брага 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
6. Эшторил Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
10. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
11. Витория Гимарайнш Заявка 12 2 4 6 12 - 16 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 4 5 6 - 13 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Морейренсе 0:1 Заявка 12 1 4 7 7 - 22 7
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    Кардозу Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Росич Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Урибе Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Силва Матеус II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Камара Ибраима III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Морейренсе 3% (4)
X 2.3% (3)
Порту 94.7% (126)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Порту
9.00
8.99
1.36
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Где смотреть матч Морейренсе 0:1 Порту онлайн


Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Порту

Исход игры
Морейренсе
3% (4)
Ничья
2.3% (3)
Порту
94.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
37.4% (49)
Нет
62.6% (82)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.1% (64)
1:2 Порту
18.8% (25)
1:3 Порту
13.5% (18)
0:1 Порту
10.5% (14)
1:1 Ничья
2.3% (3)
1:4 Порту
1.5% (2)
0:3 Порту
1.5% (2)
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