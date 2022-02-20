Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
3' Желтая карточкаЖорж Артур
4' Желтая карточкаКамара Ибраима
12' Желтая карточкаМатеус Силва
34' Желтая карточкаУрибе Матеус
0:1
40' ГолЭванилсон
45' Желтая карточкаРосич Лазар
64' Желтая карточкаКардозу Фабиу
Ход матча
3'
12'
34'
40'
0:1
45'
64'
28
Сантос
Пабло
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
13 Матеус СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
-
11 ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
-
23 FrimpongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ГалегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Морейренсе
Порту
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
21 матч
9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.26
|Мартинс Рафаэл VI
|5 (1)
|0.22
|Ян III
|3 (2)
|0.13
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.09
|Перес Фелипе
|1
|0.04
|Паулинью Паулу
|1
|0.04
|Валтерсон
|1
|0.04
|Сантос Пабло
|1
|0.04
|Ласерда Дерик
|1
|0.04
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.57
|Диас Луис
|13
|0.57
|Эванилсон
|8
|0.35
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.13
|Виейра Фабиу
|2
|0.09
|Витинью II
|2
|0.09
|Оливейра Сержиу
|2
|0.09
|Урибе Матеус
|1
|0.04
|Фернандес Франсиско
|1
|0.04
|Маркано Иван
|1
|0.04
|М'Бемба Шансель
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|8
|1
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|Росич Лазар
|7
|0
|Камара Ибраима III
|6
|0
|Жорж Артур
|6
|0
|Паулинью Паулу
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Ян III
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Луис Андре V
|1
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|6
|1
|Отавио Эдмилсон
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Занузи Зайду
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Марчесин Агустин
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Виейра Фабиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
6
29
1 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
6
21%
16-30
0
0%
9
31%
31-45
1
17%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
4
67%
4
14%
76-90
Пропущено
23
8
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Забито
21
55
7 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 0
1
5%
3
5%
1-15
5
24%
8
15%
16-30
1
5%
14
25%
31-45
2
10%
11
20%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
9
43%
10
18%
76-90
Пропущено
38
18
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
1
3%
3
17%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
8
21%
6
33%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
9
24%
1
6%
61-75
9
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1
Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|23
|20
|3
|0
|58 - 16
|63
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|46 - 15
|57
|3.
|Бенфика
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|60 - 22
|51
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|39 - 23
|42
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 24
|40
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|33 - 30
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 27
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|18 - 27
|24
|11.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|12.
|Визела
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 39
|23
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 37
|23
|14.
|Боавишта
|Заявка
|23
|3
|13
|7
|27 - 36
|22
|15.
|Арока
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|22 - 42
|21
|16.
|Тондела
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|29 - 44
|21
|17.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|23
|4
|7
|12
|22 - 38
|19
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|14 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|2.
|Порту
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|3.
|Брага
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Тондела
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 23
|13
|13.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|14.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 24
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Брага
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|6.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|10.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 22
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Порту
Исход игры
Морейренсе
3% (4)
Ничья
2.3% (3)
Порту
94.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
37.4% (49)
Нет
62.6% (82)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.1% (64)
1:2 Порту
18.8% (25)
1:3 Порту
13.5% (18)
0:1 Порту
10.5% (14)
1:1 Ничья
2.3% (3)
1:4 Порту
1.5% (2)
0:3 Порту
1.5% (2)
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