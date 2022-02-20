Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
3' Желтая карточкаЖорж Артур
4' Желтая карточкаКамара Ибраима
12' Желтая карточкаМатеус Силва
34' Желтая карточкаУрибе Матеус
0:1
40' ГолЭванилсон
45' Желтая карточкаРосич Лазар
64' Желтая карточкаКардозу Фабиу
68' Желтая карточкаЛуис Андре
71' Желтая карточкаГруйич Марко
79' Вторая желтая карточкаГруйич Марко
84' Желтая карточкаВитория Стивен
84' Вторая желтая карточкаВитория Стивен
90' Желтая карточкаГалего
Ход матча
3'
12'
34'
40'
0:1
45'
64'
68'
71'
72'
73'
79'
84'
84'
90'
28
Сантос
Пабло
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
13 Матеус СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
-
11 ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
-
23 FrimpongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ГалегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Морейренсе
Порту
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
21 матч
9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.26
|Мартинс Рафаэл VI
|5 (1)
|0.22
|Ян III
|3 (2)
|0.13
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.09
|Перес Фелипе
|1
|0.04
|Паулинью Паулу
|1
|0.04
|Валтерсон
|1
|0.04
|Сантос Пабло
|1
|0.04
|Ласерда Дерик
|1
|0.04
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.57
|Диас Луис
|13
|0.57
|Эванилсон
|8
|0.35
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.13
|Виейра Фабиу
|2
|0.09
|Витинью II
|2
|0.09
|Оливейра Сержиу
|2
|0.09
|Урибе Матеус
|1
|0.04
|Фернандес Франсиско
|1
|0.04
|Маркано Иван
|1
|0.04
|М'Бемба Шансель
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|9
|2
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|Росич Лазар
|7
|0
|Камара Ибраима III
|6
|0
|Жорж Артур
|6
|0
|Паулинью Паулу
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Луис Андре V
|2
|0
|Ян III
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
|Галего
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|6
|1
|Отавио Эдмилсон
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Груйич Марко
|2
|1
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Занузи Зайду
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Марчесин Агустин
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Виейра Фабиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
1
7%
6
22%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
5
33%
6
22%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
6
29
1 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
6
21%
16-30
0
0%
9
31%
31-45
1
17%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
4
67%
4
14%
76-90
Пропущено
23
8
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Забито
21
56
7 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 15
10 Не забивали 0
1
5%
3
5%
1-15
5
24%
8
14%
16-30
1
5%
15
27%
31-45
2
10%
11
20%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
9
43%
10
18%
76-90
Пропущено
39
18
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 5
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
1
3%
3
17%
1-15
7
18%
4
22%
16-30
9
23%
6
33%
31-45
4
10%
3
17%
46-60
9
23%
1
6%
61-75
9
23%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1
Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|23
|20
|3
|0
|58 - 16
|63
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|46 - 15
|57
|3.
|Бенфика
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|60 - 22
|51
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 24
|40
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|33 - 30
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 27
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|18 - 27
|24
|11.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|12.
|Визела
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 39
|23
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 37
|23
|14.
|Боавишта
|Заявка
|23
|3
|13
|7
|27 - 36
|22
|15.
|Арока
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|22 - 42
|21
|16.
|Тондела
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|29 - 45
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|22 - 38
|19
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|14 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|2.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 24
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|10.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 22
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Порту
Исход игры
Морейренсе
3% (4)
Ничья
2.3% (3)
Порту
94.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
37.4% (49)
Нет
62.6% (82)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.1% (64)
1:2 Порту
18.8% (25)
1:3 Порту
13.5% (18)
0:1 Порту
10.5% (14)
1:1 Ничья
2.3% (3)
1:4 Порту
1.5% (2)
0:3 Порту
1.5% (2)
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