Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Фиорентина
Аталанта

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.71
Бираги Кристиано 4 (1) 0.17
Бонавентура Джакомо 3 0.13
Соттил Рикардо 3 0.13
Гонсалес Николас 2 0.08
Сапонара Риккардо 2 0.08
Мале Юссеф 2 0.08
Торрейра Лукас 2 0.08
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Кабрал Артур 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.38
Пашалич Марио 8 0.33
Малиновский Руслан 6 0.25
Муриэль Луис 4 0.17
Иличич Йосип 3 0.13
Коопмейнерс Теун 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Миранчук Алексей 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Влахович Душан 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
6%
4
16%
1-15
4
13%
6
24%
16-30
9
29%
29%
4
16%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
3
16%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Забито

45
44
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
4%
7
16%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
12
27%
8
18%
31-45
10
22%
3
7%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
9
20%
12
27%
76-90

Пропущено

32
31
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
1
3%
5
16%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
8
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2
Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 25 13 7 5 37 - 22 46
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Где смотреть матч Фиорентина - Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта

Исход игры
Фиорентина
11.3% (6)
Ничья
37.7% (20)
Аталанта
50.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
72% (36)
Меньше
28% (14)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
35.8% (19)
1:1 Ничья
20.8% (11)
2:2 Ничья
15.1% (8)
2:1 Фиорентина
9.4% (5)
1:3 Аталанта
3.8% (2)
0:2 Аталанта
3.8% (2)
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