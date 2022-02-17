Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Аталанта
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.71
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.17
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.13
|Соттил Рикардо
|3
|0.13
|Гонсалес Николас
|2
|0.08
|Сапонара Риккардо
|2
|0.08
|Мале Юссеф
|2
|0.08
|Торрейра Лукас
|2
|0.08
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Амрабат Софьян
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
|Кабрал Артур
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.38
|Пашалич Марио
|8
|0.33
|Малиновский Руслан
|6
|0.25
|Муриэль Луис
|4
|0.17
|Иличич Йосип
|3
|0.13
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Миранчук Алексей
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Торрейра Лукас
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Влахович Душан
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Джимсити Берат
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
6%
4
16%
1-15
4
13%
6
24%
16-30
9
29%
29%
4
16%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
3
16%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Забито
45
44
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
4%
7
16%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
12
27%
8
18%
31-45
10
22%
3
7%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
9
20%
12
27%
76-90
Пропущено
32
31
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
1
3%
5
16%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
8
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2
Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|37 - 22
|46
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|42 - 32
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|14.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта
Исход игры
Фиорентина
11.3% (6)
Ничья
37.7% (20)
Аталанта
50.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
72% (36)
Меньше
28% (14)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
35.8% (19)
1:1 Ничья
20.8% (11)
2:2 Ничья
15.1% (8)
2:1 Фиорентина
9.4% (5)
1:3 Аталанта
3.8% (2)
0:2 Аталанта
3.8% (2)
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