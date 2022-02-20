Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Дачия-Арена
1:0
5' ГолДелофеу Херард
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
77
Марушич
Адам
4
Патрик
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Лацио
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
31 матч
22.6%
22.6%
54.8%
7 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.33
|Делофеу Херард
|6
|0.25
|Молина Науэль
|4
|0.17
|Форестьери Фернандо
|2
|0.08
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.08
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|19 (4)
|0.73
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.31
|Педро Родригес
|7
|0.27
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.15
|Альберто Луис
|3
|0.12
|Андерсон Фелипе
|3
|0.12
|Ачерби Франческо
|3
|0.12
|Лаццари Мануэль
|2
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.04
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|6
|0
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|3
|1
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
15%
6
30%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
46%
2
10%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
6
30%
5
21%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
6
30%
6
25%
76-90
Забито
16
31
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
5
16%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
4
25%
6
19%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
31%
7
23%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
8
38%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Забито
29
51
13 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
14%
11
22%
1-15
5
17%
3
6%
16-30
4
14%
10
20%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
2
7%
10
20%
61-75
11
38%
9
18%
76-90
Пропущено
41
40
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
10%
8
20%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
10
24%
1
3%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
10
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0
Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3
Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|26
|12
|6
|8
|52 - 40
|42
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|31 - 40
|27
|15.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Лацио
Исход игры
Удинезе
9.9% (14)
Ничья
27.7% (39)
Лацио
62.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
57.46% (77)
Меньше
42.54% (57)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:2 Лацио
42.6% (60)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Лацио
8.5% (12)
1:3 Лацио
4.3% (6)
1:0 Удинезе
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Лацио
2.8% (4)
2:1 Удинезе
2.8% (4)
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