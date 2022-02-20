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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Лацио
0'
1:0
5' Гол
Делофеу Херард
12'

Ход матча

5'
Делофеу Херард
(Перес Неуэн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 139
Удинезе 10.1% (14)
X 28.1% (39)
Лацио 61.9% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Лацио
3.30
3.50
2.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
16
Молина
Науэль
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Удинезе
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Лацио

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
22.6%
54.8%
7 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.33
Делофеу Херард 6 0.25
Молина Науэль 4 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.08
Перейра Роберто 2 (1) 0.08
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.08
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 19 (4) 0.73
Милинкович-Савич Сергей 8 0.31
Педро Родригес 7 0.27
Дзакканьи Маттиа 4 0.15
Альберто Луис 3 0.12
Андерсон Фелипе 3 0.12
Ачерби Франческо 3 0.12
Лаццари Мануэль 2 0.08
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 6 0
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Арслан Толгай-Али 5 0
Делофеу Херард 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Катальди Данило 5 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
15%
6
30%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
6
46%
2
10%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
6
30%
5
21%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Забито

16
31
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
5
16%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
4
25%
6
19%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
8
38%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Забито

29
51
13 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
14%
11
22%
1-15
5
17%
3
6%
16-30
4
14%
10
20%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
2
7%
10
20%
61-75
11
38%
9
18%
76-90

Пропущено

41
40
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
10%
8
20%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
10
24%
1
3%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
10
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0
Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3
Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио 0:1 Заявка 26 12 6 8 52 - 40 42
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Удинезе 1:0 Заявка 24 6 9 9 31 - 40 27
15. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио 0:1 Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе 1:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Удинезе 10.1% (14)
X 28.1% (39)
Лацио 61.9% (86)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Лацио
3.30
3.50
2.90
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Где смотреть матч Удинезе 1:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Лацио

Исход игры
Удинезе
9.9% (14)
Ничья
27.7% (39)
Лацио
62.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
57.46% (77)
Меньше
42.54% (57)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:2 Лацио
42.6% (60)
1:1 Ничья
23.4% (33)
0:1 Лацио
8.5% (12)
1:3 Лацио
4.3% (6)
1:0 Удинезе
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Лацио
2.8% (4)
2:1 Удинезе
2.8% (4)
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Лацио

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