Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Команда Лацио имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О О О Л - Андерсон Фелипе из команды Лацио с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

45' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Перес Неуэн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Молина Науэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Плохо сыграл Луис Фелипе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Брэндон Соппи возвращается на поле.

40' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Соппи получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Брэндон Соппи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Опасность! Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

34' Патрик наказан за толчок Брэндон Соппи

33' Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Игрок Гомеш Бету из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Удинезе выполняет удар от ворот.

30' Как он промахнулся? Кабрал Жоване имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Кабрал Жоване из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

29' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Арслан Толгай-Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Катальди Данило пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

20' Удинезе выполняет удар от ворот.

19' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лацио выполняет удар от ворот.

18' ШАНС! Макенго Жан-Виктор нанес удар с лета, но не попал по воротам!

17' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

17' Лацио выполняет удар от ворот.

17' Уолас Соуза из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Башич Тома наказан за толчок Брэндон Соппи

15' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брэндон Соппи из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Удинезе будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Делофеу Херард правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

5' Плохо сыграл Катальди Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Башич Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Плохо сыграл Хюсай Эльсейд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Матч возобновлен

3' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Брэндон Соппи наказан за толчок Дзакканьи Маттиа

1' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля