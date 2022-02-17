Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

История личных встреч

Интер Милан
Сассуоло

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.46
Джеко Эдин 10 0.42
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.25
Перишич Иван 5 (1) 0.21
Корреа Хоакин 4 0.17
Дюмфрис Дензел 3 0.13
Шкриньяр Милан 3 0.13
Барелла Николо 2 0.08
Санчес Алексис 2 0.08
Димарко Федерико 2 0.08
Гальярдини Роберто 2 0.08
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.4
Скамачча Джанлука 9 0.36
Распадори Джакомо 7 0.28
Фраттези Давиде 4 0.16
Джуричич Филип 2 0.08
Траоре Хамед 2 0.08
Капуто Франческо 1 0.04
Дефрель Грегоре 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 9 0
Феррари Джанмарко 5 1
Берарди Доменико 6 0
Скамачча Джанлука 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Распадори Джакомо 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
13%
2
8%
1-15
6
20%
5
21%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
9
30%
4
17%
61-75
2
7%
5
21%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
4
40%
5
22%
76-90

Забито

26
14
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
1
4%
6
43%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
8
33%
31-45
1
11%
7
29%
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

56
38
27 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
8
14%
2
5%
1-15
9
16%
6
16%
16-30
10
18%
8
21%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
10
18%
10
26%
61-75
9
16%
6
16%
76-90

Пропущено

19
47
10 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 23
2
11%
6
13%
1-15
5
26%
4
9%
16-30
3
16%
12
26%
31-45
1
5%
10
21%
46-60
2
11%
3
6%
61-75
6
32%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2
Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 25 13 7 5 37 - 22 46
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    Главный судья: Francesco Fourneau

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Интер Милан 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Сассуоло
    1.32
    6.50
    9.89
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Сассуоло онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Интер Милан
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    41.7% (20)
    2:1 Интер Милан
    29.2% (14)
    3:1 Интер Милан
    10.4% (5)
    3:0 Интер Милан
    6.3% (3)
    1:0 Интер Милан
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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