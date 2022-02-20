Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
13' ГолАнри Тома
23' Желтая карточкаВаскес Хоан
1:1
30' ГолЭкубан Калеб
45' Желтая карточкаКальдара Маттиа
Ход матча
13'
1:0
23'
30'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
20
Нани
Луиш
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
20 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Венеция
Дженоа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.2
|Анри Тома
|5
|0.2
|Окереке Давид
|5
|0.2
|Чрнигой Домен
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.35
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.19
|Фарес Мохамед
|2
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Экубан Калеб
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|8
|1
|Кальдара Маттиа
|8
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|8
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Бираски Давиде
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Эстигор Лео
|0
|1
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
6
46%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
6
27%
6
23%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
17 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
6
60%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
24
23
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
3
13%
12
52%
76-90
Пропущено
41
44
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
7
17%
9
20%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
6
15%
7
16%
46-60
9
22%
7
16%
61-75
10
24%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1
Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Дженоа
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0
Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|17.
|Венеция
|1:1 Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|12.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|13.
|Венеция
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 1:1 Дженоа
Исход игры
Венеция
50.4% (68)
Ничья
39.3% (53)
Дженоа
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.61% (37)
Меньше
72.39% (97)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (46)
1:0 Венеция
24.4% (33)
2:1 Венеция
20.7% (28)
1:2 Дженоа
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Венеция
4.4% (6)
0:1 Дженоа
3% (4)
0:2 Дженоа
1.5% (2)
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