Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Кальдара Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хефти Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Нани Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Венеция

43' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Араму Маттиа из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кальдара Маттиа из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Камбьясо Андреа из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Камбьясо Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Чеккарони Пьетро из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Нани Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Матч возобновлен

33' Чеккарони Пьетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

30' Г О О О О Л - Экубан Калеб забивает с левой ноги!

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Венеция

27' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Дженоа

25' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Дженоа

24' Араму Маттиа из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Араму Маттиа пробил со штрафного прямо в стенку

23' Васкес Хоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Матч возобновлен

21' Чрнигой Домен пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

20' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

20' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Нани Луиш из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Нани Луиш из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Венеция выполняет удар от ворот.

18' Отличный пас сделал Стураро Стефано из команды Дженоа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О О О Л - Анри Тома из команды Венеция с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

13' Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Матч возобновлен

12' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Венеция пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Камбьясо Андреа из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Удар от ворот произведет Венеция

10' Камбьясо Андреа не смог попасть в створ ударом издали

10' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля