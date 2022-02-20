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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
13' Гол
Анри Тома
23' Желтая карточка
Васкес Хоан
1:1
29' Гол
Экубан Калеб
45' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
48' Желтая карточка
Стураро Стефано
89' Желтая карточка
Ампаду Этан
90'+5

Ход матча

13'
Анри Тома
(Чеккарони Пьетро)
1:0
23'
 
Васкес Хоан
29'
1:1
Экубан Калеб
(Дестро Маттиа)
45'
Кальдара Маттиа
 
46'
 
Эстигор Лео
Васкес Хоан
46'
Эбюэхи Тайронн
Чрнигой Домен
 
48'
 
Стураро Стефано
61'
 
Портанова Маноло
Стураро Стефано
61'
 
Йебоа Келвин
Ровелла Николо
64'
Йонсен Деннис
Нани Луиш
 
74'
 
Гальдамес Пабло
Дестро Маттиа
75'
Ульманн Максимилиан
Эбюэхи Тайронн
 
75'
Тессманн Таннер
Кюизанс Микаэль
 
84'
Нсаме Жан-Пьер
Анри Тома
 
88'
 
Мелегони Филиппо
Гудмундссон Альберт
89'
Ампаду Этан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Венеция 50.4% (68)
X 39.3% (53)
Дженоа 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
88
Ромеро
Серхио
31
Кальдара
Маттиа
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
21
Кюизанс
Микаэль
55
Хапс
Ридгесиано
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
20
Нани
Луиш
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
52
Максимович
Никола
15
Васкес
Хоан
50
Камбьясо
Андреа
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
11
Гудмундссон
Альберт
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
Венеция
3-4-3
Дженоа
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Дженоа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.2
Анри Тома 5 0.2
Окереке Давид 5 0.2
Чрнигой Домен 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.19
Фарес Мохамед 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Экубан Калеб 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 8 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 5 0
Араму Маттиа 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Вакка Антонио 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 9 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Бираски Давиде 4 0
Ровелла Николо 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Эстигор Лео 0 1
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
27%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
1
7%
6
43%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
13%
6
22%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
6
26%
6
22%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
18 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
6
60%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
5
20%
2
8%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
3
12%
12
50%
76-90

Пропущено

42
45
17 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
7
17%
10
22%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
6
14%
7
16%
46-60
9
21%
7
16%
61-75
10
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1
Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0
Дженоа
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0
Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
12. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
13. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Венеция 50.4% (68)
X 39.3% (53)
Дженоа 10.4% (14)
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Где смотреть матч Венеция 1:1 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:1 Дженоа

Исход игры
Венеция
50.4% (68)
Ничья
39.3% (53)
Дженоа
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
27.61% (37)
Меньше
72.39% (97)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (46)
1:0 Венеция
24.4% (33)
2:1 Венеция
20.7% (28)
1:2 Дженоа
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Венеция
4.4% (6)
0:1 Дженоа
3% (4)
0:2 Дженоа
1.5% (2)
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