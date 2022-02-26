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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Порденоне
0'
4' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
11' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
1:0
14' Гол
Да Крус Алессио
40' Желтая карточка
Бикел Жаниу
68' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
82'
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
34
Дальмонте
Никола
70
Да
Крус
Алессио
10
Джакомелли
Стефано
91
Теодорчик
Лукаш
22
Перизан
Самуэле
99
Андреони
Кристиан
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
72
Перри
Маттео
33
Цаммарини
Роберто
18
Паза
Симоне
5
Ловиза
Алессандро
28
Камбьяги
Николо
7
Менса
Дэвис
27
Канделлоне
Леонардо
Виченца Виртус
4-2-3-1
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Порденоне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:4
СB
1:2
СB
1:1
СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.15
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.15
Проя Федерико 4 0.15
Джакомелли Стефано 2 0.08
Да Крус Алессио 2 (1) 0.08
Кавион Микеле 2 0.08
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.15
Камбьяги Николо 3 0.12
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 9 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Де Майо Себастьян 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Ловиза Алессандро 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Менса Дэвис 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
0
0%
10
38%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
4
18%
7
29%
29%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
1
4%
3
16%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
10
40%
5
26%
76-90

Пропущено

42
50
24 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
7%
6
12%
1-15
8
19%
9
18%
16-30
13
31%
6
12%
31-45
9
21%
4
8%
46-60
4
10%
14
28%
61-75
5
12%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
2. Кремонезе 1:1 Заявка 26 13 8 5 39 - 23 47
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто Заявка 25 12 7 6 40 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо 1:1 Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Тернана 1:1 Заявка 26 8 8 10 37 - 41 32
13. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
14. Парма 4:0 Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 26 6 6 14 27 - 40 24
17. Козенца 1:1 Заявка 26 4 9 13 23 - 41 21
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе 1:1 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо 1:1 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия 1:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Тернана 1:1 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
12. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
13. Парма 4:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
15. Козенца 1:1 Заявка 13 4 3 6 12 - 15 15
16. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Кремонезе 1:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
7. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
8. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 1:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана 1:1 Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма 4:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Алессандрия 1:1 Заявка 13 2 3 8 16 - 24 9
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
18. Козенца 1:1 Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
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Порденоне

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