Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
4' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
11' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
1:0
14' ГолДа Крус Алессио
40' Желтая карточкаБикел Жаниу
68' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
87' Желтая карточкаТоррази Эмануэле
89' Желтая карточкаБарисон Альберто
90' Желтая карточкаКаппеллетти Даниэль
Ход матча
14'
1:0
40'
87'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Виченца Виртус
Порденоне
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.15
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.15
|Проя Федерико
|4
|0.15
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.08
|Кавион Микеле
|2
|0.08
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.15
|Камбьяги Николо
|3
|0.12
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|2
|0.08
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|9
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Броско Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Ловиза Алессандро
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Торрази Эмануэле
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
38%
76-90
Пропущено
20
27
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
6
30%
2
7%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
0
0%
10
37%
61-75
5
25%
6
22%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
4
18%
7
29%
29%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
2
8%
3
16%
1-15
6
23%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
10
38%
5
26%
76-90
Пропущено
42
51
24 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
7%
7
14%
1-15
8
19%
9
18%
16-30
13
31%
6
12%
31-45
9
21%
4
8%
46-60
4
10%
14
27%
61-75
5
12%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|5.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|6.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|7.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3