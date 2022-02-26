  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
4' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
11' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
1:0
14' Гол
Да Крус Алессио
40' Желтая карточка
Бикел Жаниу
68' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
87' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
89' Желтая карточка
Барисон Альберто
90' Желтая карточка
Каппеллетти Даниэль
90'+7
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
34
Дальмонте
Никола
70
Да
Крус
Алессио
10
Джакомелли
Стефано
91
Теодорчик
Лукаш
22
Перизан
Самуэле
99
Андреони
Кристиан
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
72
Перри
Маттео
33
Цаммарини
Роберто
18
Паза
Симоне
5
Ловиза
Алессандро
28
Камбьяги
Николо
7
Менса
Дэвис
27
Канделлоне
Леонардо
Виченца Виртус
4-2-3-1
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Порденоне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:4
СB
1:2
СB
1:1
СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.15
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.15
Проя Федерико 4 0.15
Джакомелли Стефано 2 0.08
Да Крус Алессио 2 (1) 0.08
Кавион Микеле 2 0.08
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.15
Камбьяги Николо 3 0.12
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 9 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Де Майо Себастьян 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Ловиза Алессандро 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Торрази Эмануэле 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Менса Дэвис 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
38%
76-90

Пропущено

20
27
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
6
30%
2
7%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
0
0%
10
37%
61-75
5
25%
6
22%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
4
18%
7
29%
29%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
2
8%
3
16%
1-15
6
23%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
10
38%
5
26%
76-90

Пропущено

42
51
24 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
7%
7
14%
1-15
8
19%
9
18%
16-30
13
31%
6
12%
31-45
9
21%
4
8%
46-60
4
10%
14
27%
61-75
5
12%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Беневенто 1:0 Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
5. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
6. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
7. Перуджа 0:1 Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 1:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа 0:1 Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа 0:1 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Беневенто 1:0 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
8. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Где смотреть матч Виченца Виртус 1:0 Порденоне онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 