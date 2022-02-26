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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:1
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
45' Пенальти
Форте Франческо

Ход матча

45'
0:1
Форте Франческо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Беневенто
2.58
3.15
3.73
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
8
Тельо
Андрес
Перуджа
3-5-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Беневенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
К
0:4
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
ППД
0:0
ППД
1:1
СCA
3:1
СCB
1:0
СCB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (4) 0.35
Куан Кристиан 3 0.12
Матос Ридер 3 0.12
Лизи Франческо 3 0.12
Рози Алеандро 2 0.08
Оливьери Марко 2 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Д'Урсо Кристиан 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.38
Инсинье Роберто 6 (2) 0.23
Тельо Андрес 5 0.19
Акампора Дженнаро 2 0.08
Импрота Риккардо 2 0.08
Барба Федерико 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Форте Франческо 2 (1) 0.08
Летиция Гаэтано 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 10 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Санторо Симоне 4 0
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Оливьери Марко 3 0
Де Лука Мануэль 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Гион Андреа 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 2 2
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Фариас Диего 1 1
Импрота Риккардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
5
38%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
4
25%
6
24%
61-75
2
13%
4
16%
76-90

Пропущено

11
14
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
36%
2
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Забито

29
38
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
3
10%
5
13%
1-15
7
24%
8
21%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
6
21%
7
18%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
4
14%
5
13%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
6
29%
4
16%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0
Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1
Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Беневенто 1:0 Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
5. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
6. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
7. Перуджа 0:1 Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 1:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа 0:1 Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа 0:1 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Беневенто 1:0 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
8. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Форте Франческо из команды Беневенто забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Беневенто
2.58
3.15
3.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:1 Беневенто онлайн


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Перуджа
Беневенто

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