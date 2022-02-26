Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Ренато Кури
0:1
45' ПенальтиФорте Франческо
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
48 Владение мячом, % 52
16
Гион
Андреа
10
Матос
Ридер
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Перуджа
Беневенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (4)
|0.35
|Куан Кристиан
|3
|0.12
|Матос Ридер
|3
|0.12
|Лизи Франческо
|3
|0.12
|Рози Алеандро
|2
|0.08
|Оливьери Марко
|2
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.38
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.23
|Тельо Андрес
|5
|0.19
|Акампора Дженнаро
|2
|0.08
|Импрота Риккардо
|2
|0.08
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.08
|Форте Франческо
|2 (1)
|0.08
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Мончини Габриэле
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|10
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Тельо Андрес
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Импрота Риккардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
5
38%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
4
16%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
5
20%
46-60
4
25%
6
24%
61-75
2
13%
4
16%
76-90
Пропущено
11
14
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
36%
2
14%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Забито
29
38
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
3
10%
5
13%
1-15
7
24%
8
21%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
6
21%
7
18%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
4
14%
5
13%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
6
29%
4
16%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0
Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1
Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|5.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|6.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|7.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3