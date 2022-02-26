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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Алессандрия
0'
0:1
29' Гол
Ди Дженнаро Маттео
39' Желтая карточка
Казарини Федерико
1:1
60' Гол
Кампорезе Микеле
62' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
80'

Ход матча

24'
Вока Идриз
Пальмьеро Лука
 
29'
0:1
Ди Дженнаро Маттео
(Казарини Федерико)
39'
 
Казарини Федерико
46'
Ларривей Хоакин
Джербо Альберто
 
51'
 
Паломби Симоне
Колай Аристиди
51'
 
Мустаккьо Маттиа
Маттьелло Федерико
59'
Си Санаси
Риджионе Микеле
 
60'
Кампорезе Микеле
1:1
62'
 
Лунетта Габриэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Алессандрия
5.40
2.95
4.05
Все Коэффициенты
26
Вигорито
Мауро
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
25
Джербо
Альберто
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
34
Флоренци
Альдо
94
Льотти
Даниэле
95
Лора
Гаэтан
10
Касо
Джузеппе
12
Писсери
Маттео
7
Пароди
Лука
30
Ди
Дженнаро
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
8
Лунетта
Габриэль
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
11
Маттьелло
Федерико
4
Кьярелло
Риккардо
18
Корацца
Симоне
72
Колай
Аристиди
Козенца
3-5-2
Алессандрия
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Алессандрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:0
К
0:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.19
Касо Джузеппе 4 0.15
Шитум Марио 2 0.08
Карраро Марко 2 0.08
Миллико Винченцо 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Льотти Даниэле 1 0.04
Риджионе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Лора Гаэтан 1 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.35
Ди Дженнаро Маттео 3 0.12
Лунетта Габриэль 3 0.12
Кьярелло Риккардо 3 0.12
Казарини Федерико 1 0.04
Арригини Андреа 1 0.04
Мустаккьо Маттиа 1 0.04
Ба Абу 1 0.04
Маркони Микеле 1 (1) 0.04
Престиа Джузеппе 1 0.04
Паломби Симоне 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Колай Аристиди 1 0.04
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Миллико Винченцо 3 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Вяйсянен Саули 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 8 1
Лунетта Габриэль 6 0
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Казарини Федерико 4 0
Престиа Джузеппе 4 0
Пароди Лука 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Челезия Кристиан 2 0
Миланезе Томмазо 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
4
18%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
6
55%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
19%
3
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
6
38%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
3
19%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
1
5%
10
37%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
9
45%
3
11%
61-75
4
20%
3
11%
76-90

Пропущено

42
38
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
12
29%
6
16%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
8
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0
Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0
Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1
Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2:1 Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия 1:1 Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто Заявка 25 12 7 6 40 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо 1:1 Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма 4:0 Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана 1:2 Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 26 6 6 14 27 - 40 24
17. Козенца 1:1 Заявка 26 4 9 13 23 - 41 21
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе 2:1 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо 1:1 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия 1:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Парма 4:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
13. Тернана 1:2 Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
14. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
15. Козенца 1:1 Заявка 13 4 3 6 12 - 15 15
16. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе 2:1 Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
7. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
8. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 1:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана 1:2 Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма 4:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Алессандрия 1:1 Заявка 13 2 3 8 16 - 24 9
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
18. Козенца 1:1 Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Алессандрия
5.40
2.95
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 1:1 Алессандрия онлайн


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Козенца
Алессандрия

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