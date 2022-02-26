Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
29' ГолДи Дженнаро Маттео
39' Желтая карточкаКазарини Федерико
1:1
60' ГолКампорезе Микеле
62' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
Ход матча
29'
60'
1:1
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
58 Владение мячом, % 42
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Козенца
Алессандрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.19
|Касо Джузеппе
|4
|0.15
|Шитум Марио
|2
|0.08
|Карраро Марко
|2
|0.08
|Миллико Винченцо
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|2
|0.08
|Льотти Даниэле
|1
|0.04
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.04
|Лора Гаэтан
|1
|0.04
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.35
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.12
|Лунетта Габриэль
|3
|0.12
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.12
|Казарини Федерико
|1
|0.04
|Арригини Андреа
|1
|0.04
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.04
|Ба Абу
|1
|0.04
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.04
|Престиа Джузеппе
|1
|0.04
|Паломби Симоне
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Колай Аристиди
|1
|0.04
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Риджионе Микеле
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Миллико Винченцо
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Вока Идриз
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|8
|1
|Лунетта Габриэль
|6
|0
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Казарини Федерико
|4
|0
|Престиа Джузеппе
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Миланезе Томмазо
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
4
18%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
6
55%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
19%
3
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
6
38%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
3
19%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
1
5%
10
37%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
9
45%
3
11%
61-75
4
20%
3
11%
76-90
Пропущено
42
38
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
12
29%
6
16%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
8
19%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0
Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0
Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1
Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|1:1 Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|1:1 Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|4:0 Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|1:2 Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 40
|24
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|23 - 41
|21
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|14.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|15.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|8.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|18.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3