Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
1:0
12' ГолЧерри Альберто
18' Желтая карточкаАдорни Давиде
45' Желтая карточкаПариджини Витторио
45' Желтая карточкаПроя Федерико
53' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
54' Желтая карточкаАрригони Томмазо
1:1
71' ГолАйе Флориан
Ход матча
12'
18'
45'
54'
71'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
36 Владение мячом, % 64
28
Виньяли
Лука
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Комо
Брешия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.31
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.19
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.19
|Беллемо Алессандро
|4
|0.15
|Виньяли Лука
|3
|0.12
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.12
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.23
|Паласио Родриго
|5
|0.19
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.19
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.15
|Баич Риад
|3 (1)
|0.12
|Ягелло Филип
|3
|0.12
|Лерис Мехди
|2
|0.08
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.08
|Кистана Андреа
|2
|0.08
|Айе Флориан
|2
|0.08
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Париджини Витторио
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Бертончини Давиде
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
5
33%
2
10%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
50%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
5
26%
7
37%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
18%
5
31%
76-90
Забито
34
39
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
8
24%
4
10%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
3
9%
8
21%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
7
21%
11
28%
76-90
Пропущено
32
24
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
6
19%
2
8%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1
Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1
Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|1:1 Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|1:1 Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|4:0 Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|1:2 Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 40
|24
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|23 - 41
|21
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|14.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|15.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|8.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|18.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3