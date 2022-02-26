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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
12' Гол
Черри Альберто
18' Желтая карточка
Адорни Давиде
45' Желтая карточка
Париджини Витторио
45' Желтая карточка
Проя Федерико
53' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
54' Желтая карточка
Арригони Томмазо
1:1
71' Гол
Айе Флориан
90' Желтая карточка
Папетти Андреа
90'+8
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
33
Каньяно
Андреа
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
19
Бланко
Алехандро
27
Черри
Альберто
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
24
Ягелло
Филип
25
Бизоли
Димитри
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
Комо
4-2-3-1
Брешия
4-3-3

История личных встреч

Комо
Брешия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:4
СB
2:1
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.31
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.19
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.19
Беллемо Алессандро 4 0.15
Виньяли Лука 3 0.12
Габриеллони Алессандро 3 0.12
Арригони Томмазо 1 0.04
Иовин Алессио 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.23
Паласио Родриго 5 0.19
Трамони Маттео 5 (1) 0.19
Бертаньоли Массимо 4 0.15
Баич Риад 3 (1) 0.12
Ягелло Филип 3 0.12
Айе Флориан 3 0.12
Лерис Мехди 2 0.08
Бизоли Димитри 2 0.08
Ван Де Лои Томми 2 0.08
Кистана Андреа 2 0.08
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Париджини Витторио 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Бертончини Давиде 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Адорни Давиде 3 1
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Проя Федерико 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
6
38%
2
10%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
4
44%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
5
26%
7
37%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
18%
5
31%
76-90

Забито

35
40
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
9
26%
4
10%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
7
20%
11
28%
76-90

Пропущено

33
25
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
6
18%
3
12%
1-15
6
18%
4
16%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
5
15%
5
20%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1
Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1
Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Беневенто 1:0 Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
5. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
6. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
7. Перуджа 0:1 Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 1:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа 0:1 Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа 0:1 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Беневенто 1:0 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
8. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Проя Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Париджини Витторио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Комо 1:1 Брешия онлайн


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