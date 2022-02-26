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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
4:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
27' Гол
Тутино Дженнаро
30' Желтая карточка
Селия Раффаэле
2:0
33' Гол
Бернабе Адриан
51' Желтая карточка
Да Рива Якопо
53' Желтая карточка
Кулибали Войо
59' Желтая карточка
Сими Нванкво
3:0
62' Гол
Васкес Франко
4:0
68' Гол
Бенедычак Адриан
79'
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
39
Alessandro
Circati
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
99
Сими
Нванкво
10
Васкес
Франко
9
Тутино
Дженнаро
54
Альфонсо
Энрико
27
Альмичи
Альберто
23
Викари
Франческо
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
7
Крочата
Джованни
8
Манкозу
Марко
11
Мелькьорри
Федерико
49
Росси
Джузеппе
Парма
3-4-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
СПАЛ 2013

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 9 0.35
Бенедычак Адриан 6 0.23
Инглезе Роберто 3 0.12
Тутино Дженнаро 3 0.12
Ман Деннис 3 0.12
Михэйлэ Валентин 2 0.08
Юрич Станко 2 0.08
Сими Нванкво 1 0.04
Коббо Элиас 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Бернабе Адриан 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.23
Коломбо Лоренцо 6 0.23
Вивиани Федерико 3 0.12
Мелькьорри Федерико 3 0.12
Да Рива Якопо 2 0.08
Росси Джузеппе 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Сек Демба 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Данило Ларанжера 5 0
Юрич Станко 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Ман Деннис 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Зом Симон 3 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 4 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Селия Раффаэле 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Крочата Джованни 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Пинато Марко 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
7
44%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
4
25%
5
22%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
4
25%
5
22%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Забито

29
31
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
7%
3
10%
1-15
5
17%
7
23%
16-30
6
21%
7
23%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
5
16%
76-90

Пропущено

30
37
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
7
23%
2
5%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
5
17%
10
27%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
6
20%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1
Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2:1 Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия 1:1 Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
5. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
6. Беневенто Заявка 25 12 7 6 40 - 23 43
7. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо 1:1 Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма 4:0 Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана 1:2 Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 26 6 6 14 27 - 40 24
17. Козенца 1:1 Заявка 26 4 9 13 23 - 41 21
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе 2:1 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо 1:1 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия 1:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
12. Парма 4:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
13. Тернана 1:2 Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
14. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
15. Козенца 1:1 Заявка 13 4 3 6 12 - 15 15
16. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе 2:1 Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
7. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
8. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо 1:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана 1:2 Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма 4:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 0:4 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Алессандрия 1:1 Заявка 13 2 3 8 16 - 24 9
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
18. Козенца 1:1 Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
СПАЛ 2013
1.88
3.55
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 4:0 СПАЛ 2013 онлайн


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Парма
СПАЛ 2013

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