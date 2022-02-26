Италия: Серия B 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
1:0
27' ГолТутино Дженнаро
30' Желтая карточкаСелия Раффаэле
2:0
33' ГолБернабе Адриан
51' Желтая карточкаДа Рива Якопо
53' Желтая карточкаКулибали Войо
59' Желтая карточкаСими Нванкво
3:0
62' ГолВаскес Франко
4:0
68' ГолБенедычак Адриан
Ход матча
27'
1:0
30'
33'
51'
53'
59'
62'
3:0
68'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 18
-
47 Владение мячом, % 53
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
99
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
99 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Парма
СПАЛ 2013
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|9
|0.35
|Бенедычак Адриан
|6
|0.23
|Инглезе Роберто
|3
|0.12
|Тутино Дженнаро
|3
|0.12
|Ман Деннис
|3
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.08
|Юрич Станко
|2
|0.08
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Бернабе Адриан
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.23
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.23
|Вивиани Федерико
|3
|0.12
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.12
|Да Рива Якопо
|2
|0.08
|Росси Джузеппе
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Сек Демба
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Данило Ларанжера
|5
|0
|Юрич Станко
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Селия Раффаэле
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
6
50%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
8
40%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
4
25%
5
22%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
4
25%
5
22%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Забито
33
31
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
2
6%
3
10%
1-15
6
18%
7
23%
16-30
7
21%
7
23%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
6
18%
5
16%
76-90
Пропущено
30
41
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
7
23%
2
5%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
5
17%
11
27%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
6
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1
Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 23
|46
|5.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|6.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|7.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|26
|10
|11
|5
|29 - 22
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|12.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|13.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3