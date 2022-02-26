Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Либеро Либерати
23' Желтая карточкаПартипило Антони
27' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
58' Желтая карточкаФаджоли Николо
0:1
59' ГолБаэс Хайме
1:1
62' ГолМаццокки Симоне
64' Желтая карточкаБаэс Хайме
1:2
80' ГолГаэтано Джанлука
Ход матча
23'
58'
59'
0:1
62'
64'
80'
1:2
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
48 Владение мячом, % 52
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Тернана
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.31
|Доннарумма Альфредо
|8 (1)
|0.31
|Партипило Антони
|6
|0.23
|Петтинари Стефано
|4
|0.15
|Маццокки Симоне
|3
|0.12
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Палумбо Антонио
|2
|0.08
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.27
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.23
|Видо Лука
|5
|0.19
|Дзанимачча Лука
|4
|0.15
|Фаджоли Николо
|3
|0.12
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|Баэс Хайме
|3
|0.12
|Стриццоло Лука
|3
|0.12
|Валери Эмануэле
|3
|0.12
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|5
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Диаките Салим
|3
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|6
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Баэс Хайме
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
11%
2
12%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Пропущено
16
9
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
11%
1-15
6
38%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
8
38%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
5
24%
8
36%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
2
10%
1
5%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
2
17%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Забито
39
39
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
10
26%
3
8%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
4
10%
9
23%
31-45
7
18%
11
28%
46-60
8
21%
8
21%
61-75
5
13%
3
8%
76-90
Пропущено
37
21
23 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
5
14%
3
14%
1-15
10
27%
4
19%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
3
8%
3
14%
46-60
6
16%
3
14%
61-75
5
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0
Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2
Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|26
|14
|7
|5
|40 - 23
|49
|2.
|Брешия
|1:1 Заявка
|26
|13
|9
|4
|40 - 25
|48
|3.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|41 - 22
|46
|5.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 23
|43
|7.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|40 - 25
|41
|9.
|Асколи
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|35 - 31
|39
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|28 - 26
|38
|11.
|Комо
|1:1 Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 33
|32
|13.
|Парма
|4:0 Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|14.
|Тернана
|1:2 Заявка
|26
|8
|7
|11
|37 - 42
|31
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 40
|24
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|23 - 41
|21
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 42
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|26
|2
|6
|18
|19 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 13
|24
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|7.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|12.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|13.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|14.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|15.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|5.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|8.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|10.
|Комо
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|1:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|4:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|0:4 Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|18.
|Козенца
|1:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 27
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3