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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
23' Желтая карточка
Партипило Антони
27' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
58' Желтая карточка
Фаджоли Николо
0:1
59' Гол
Баэс Хайме
1:1
62' Гол
Маццокки Симоне
64' Желтая карточка
Баэс Хайме
1:2
80' Гол
Гаэтано Джанлука
81' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
90'+7
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
26
Богдан
Лука
3
Челли
Алессандро
III
20
Пагера
Фабрицио
8
Пройетти
Маттиа
28
Сальцано
Аньелло
21
Партипило
Антони
7
Фурлан
Федерико
32
Петтинари
Стефано
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
13
Мерони
Андреа
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
8
Гондо
Седрик
9
Чофани
Даниэль
Тернана
4-3-2-1
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:1
СB
3:3
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.31
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.31
Партипило Антони 6 0.23
Петтинари Стефано 4 0.15
Маццокки Симоне 3 0.12
Соренсен Фредерик 2 0.08
Палумбо Антонио 2 0.08
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.27
Чофани Даниэль 6 (1) 0.23
Видо Лука 5 0.19
Дзанимачча Лука 4 0.15
Фаджоли Николо 3 0.12
Гаэтано Джанлука 3 0.12
Баэс Хайме 3 0.12
Стриццоло Лука 3 0.12
Валери Эмануэле 3 0.12
Ди Кармине Самуэль 2 0.08
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Кастаньетти Микеле 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 5 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Дефенди Марино 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 6 0
Валери Эмануэле 6 0
Околи Меме 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Баэс Хайме 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Пропущено

18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
10%
1-15
6
33%
2
20%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
8
38%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
5
24%
8
36%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
2
10%
1
5%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
2
17%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Забито

40
41
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
10
25%
3
7%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
4
10%
9
22%
31-45
7
18%
12
29%
29%
46-60
9
23%
8
20%
61-75
5
13%
4
10%
76-90

Пропущено

39
22
23 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
5
13%
3
14%
1-15
10
26%
4
18%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
4
10%
3
14%
46-60
6
15%
4
18%
61-75
6
15%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0
Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2
Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 26 14 7 5 40 - 23 49
2. Брешия Заявка 26 13 9 4 40 - 25 48
3. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
4. Беневенто 1:0 Заявка 26 13 7 6 41 - 23 46
5. Лечче Заявка 25 12 10 3 41 - 22 46
6. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
7. Перуджа 0:1 Заявка 26 10 11 5 29 - 22 41
8. Фрозиноне Заявка 25 10 11 4 40 - 25 41
9. Асколи Заявка 25 11 6 8 35 - 31 39
10. Читтаделла Заявка 25 10 8 7 28 - 26 38
11. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
12. Реджина Заявка 25 9 5 11 22 - 33 32
13. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
14. Тернана Заявка 26 8 7 11 37 - 42 31
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 25 2 9 14 25 - 42 15
20. Порденоне Заявка 26 2 6 18 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто 1:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 13 24
6. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
7. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
8. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
9. Брешия Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
11. Перуджа 0:1 Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
12. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
13. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Тернана Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
15. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа 0:1 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Кремонезе Заявка 13 7 2 4 18 - 11 23
5. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
6. Беневенто 1:0 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
8. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
9. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 13 1 2 10 8 - 27 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Партипило Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тернана 1:2 Кремонезе онлайн


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