Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Теодорос Колокотронис
0:1
41' ГолКамара Абубакар
43' Желтая карточкаМунафо Хуан
Ход матча
41'
0:1
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
52 Владение мячом, % 48
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Астерас
Арис Салоники
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.25
|Риера Адриан
|6
|0.25
|Рехис Франсеск
|4
|0.17
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.17
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|5 (3)
|0.2
|Мансини Даниэль
|4
|0.16
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.16
|Н'Диайе Папа
|3
|0.12
|Матео Гарсия
|3
|0.12
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.04
|Брабец Якуб
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Итурбе Хуан
|1
|0.04
|Сакик Эмануэль
|1
|0.04
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.04
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|6
|1
|Барралес Джеронимо
|5
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Атьенса Пичу
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Рехис Франсеск
|1
|1
|Христос Тасулис
|2
|0
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Матео Гарсия
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
26
25
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
9
35%
8
32%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
23%
3
12%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
16%
3
16%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|25
|12
|6
|7
|25 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|0:1
|24
|10
|5
|9
|25 - 21
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|0:1
|13
|7
|1
|5
|16 - 11
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3