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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
41' Гол
Камара Абубакар
43' Желтая карточка
Мунафо Хуан
46'

Ход матча

41'
0:1
Камара Абубакар
(Брабец Якуб)
43'
Мунафо Хуан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.05
3.67
2.90
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
Астерас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Арис Салоники

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.25
Риера Адриан 6 0.25
Рехис Франсеск 4 0.17
Барралес Джеронимо 4 (2) 0.17
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 5 (3) 0.2
Мансини Даниэль 4 0.16
Бруну Гама 4 (3) 0.16
Н'Диайе Папа 3 0.12
Матео Гарсия 3 0.12
Сундгрен Даниэль 1 0.04
Брабец Якуб 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Итурбе Хуан 1 0.04
Сакик Эмануэль 1 0.04
Матилья Хавьер 1 (1) 0.04
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 6 1
Барралес Джеронимо 5 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Атьенса Пичу 3 0
Риера Адриан 3 0
Рехис Франсеск 1 1
Христос Тасулис 2 0
Паскуаль Андрес 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Сундгрен Даниэль 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Матео Гарсия 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

26
25
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
9
35%
8
32%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
23%
3
12%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
16%
3
16%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 1:0 25 12 6 7 25 - 20 42
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 0:1 24 10 5 9 25 - 21 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 24 6 7 11 24 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 1:0 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 0:1 13 7 1 5 16 - 11 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 1:0 13 6 2 5 12 - 11 20
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 0:1 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Камара Абубакар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.05
3.67
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:1 Арис Салоники онлайн


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Арис Салоники

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