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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:2
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
41' Гол
Камара Абубакар
43' Желтая карточка
Мунафо Хуан
52' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
53' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
61' Желтая карточка
Атьенса Пичу
73' Желтая карточка
Хулиан Диас
79' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
90' Желтая карточка
Мансини Даниэль
90' Желтая карточка
Рехис Франсеск
0:2
90' Гол
Саша
90' Желтая карточка
Матео Гарсия
90'+10
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
Астерас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Арис Салоники

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.25
Риера Адриан 6 0.25
Рехис Франсеск 4 0.17
Барралес Джеронимо 4 (2) 0.17
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 5 (3) 0.2
Мансини Даниэль 4 0.16
Бруну Гама 4 (3) 0.16
Н'Диайе Папа 3 0.12
Матео Гарсия 3 0.12
Сундгрен Даниэль 1 0.04
Брабец Якуб 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Саша Лукас 1 0.04
Итурбе Хуан 1 0.04
Сакик Эмануэль 1 0.04
Матилья Хавьер 1 (1) 0.04
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 6 1
Мунафо Хуан 6 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Гарсия Рубен II 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Рехис Франсеск 2 1
Альварес Федерико 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Риера Адриан 3 0
Христос Тасулис 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Мансини Даниэль 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Сундгрен Даниэль 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Матео Гарсия 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Хулиан Диас 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

26
27
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
15%
3
11%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
9
35%
9
33%
31-45
2
8%
7
26%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 0:0 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 0:0 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 24 6 7 11 24 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 0:0 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 0:0 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 0:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 0:0 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Камара Абубакар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 0:2 Арис Салоники онлайн


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