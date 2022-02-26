Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
0:1
41' ГолКамара Абубакар
43' Желтая карточкаМунафо Хуан
52' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
53' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
61' Желтая карточкаАтьенса Пичу
73' Желтая карточкаХулиан Диас
79' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
90' Желтая карточкаМансини Даниэль
90' Желтая карточкаРехис Франсеск
0:2
90' ГолСаша
90' Желтая карточкаМатео Гарсия
Ход матча
41'
0:1
43'
52'
61'
73'
79'
90'
90'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 18
-
52 Владение мячом, % 48
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Астерас
Арис Салоники
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.25
|Риера Адриан
|6
|0.25
|Рехис Франсеск
|4
|0.17
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.17
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|5 (3)
|0.2
|Мансини Даниэль
|4
|0.16
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.16
|Н'Диайе Папа
|3
|0.12
|Матео Гарсия
|3
|0.12
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.04
|Брабец Якуб
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Саша Лукас
|1
|0.04
|Итурбе Хуан
|1
|0.04
|Сакик Эмануэль
|1
|0.04
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.04
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|6
|1
|Мунафо Хуан
|6
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Атьенса Пичу
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Рехис Франсеск
|2
|1
|Альварес Федерико
|3
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Христос Тасулис
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Мансини Даниэль
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Сундгрен Даниэль
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Матео Гарсия
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Забито
26
27
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
15%
3
11%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
9
35%
9
33%
31-45
2
8%
7
26%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
6
23%
4
15%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
3
16%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2
Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|0:0
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|0:0
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|0:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|0:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|0:0
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3