Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Панетоликос
22' Желтая карточкаМорсай Йонатан
Ход матча
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
40 Владение мячом, % 60
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
23
Даго
Надре
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
11
Корреа
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панетоликос
Волос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.2
|Карелис Никос
|5
|0.2
|Мендоса Хавьер
|4 (1)
|0.16
|Дуарте Фредерику
|2
|0.08
|Флорес Дейби
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.04
|Вароне Иван
|1
|0.04
|Диас Хорхе
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Даго Надре
|1
|0.04
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.54
|Бартоло Хулиан
|4
|0.17
|Nicolas Oroz
|4
|0.17
|Фернандес Пауло
|2
|0.08
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Нинис Сотирис
|1
|0.04
|Феррари Франко
|1
|0.04
|Регаттен Адриен
|1
|0.04
|Алекс Соареш
|1
|0.04
|Корреа Хорхе
|1
|0.04
|Гюлен Левент
|1
|0.04
|Терезиу Александрос
|1
|0.04
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Цоканис Тасос
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|8
|0
|Хухумис Диамантис
|5
|0
|Льюй Брайан
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Малис Александрос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Вергос Николаос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|5
|2
|Феррари Франко
|7
|0
|Клейман Борис
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Ван Веерт Том
|4
|1
|Фернандес Пауло
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Алекс Соареш
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
4
33%
5
25%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
6
40%
76-90
Пропущено
23
18
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
35%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Забито
26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
15%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
5
19%
7
20%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
23%
12
34%
76-90
Пропущено
37
39
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
7
19%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
9
24%
10
26%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
5
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1
АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|9.
|Панетоликос
|0:0
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|0:0
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|0:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|0:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|0:0
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3