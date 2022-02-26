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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Волос
0'
22' Желтая карточка
Морсай Йонатан
24'

Ход матча

22'
Морсай Йонатан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
2.06
3.40
3.84
Все Коэффициенты
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
25
Морсай
Йонатан
17
Мартенссон
Йохан
30
Мендоса
Хавьер
20
Флорес
Дейби
23
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
27
Franco
Romero1
7
Emiliano
Purita
6
Цоканис
Тасос
19
Алекс
Соареш
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
11
Корреа
Хорхе
9
Ван
Веерт
Том
Панетоликос
4-5-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.2
Карелис Никос 5 0.2
Мендоса Хавьер 4 (1) 0.16
Дуарте Фредерику 2 0.08
Флорес Дейби 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Жестед Рюди 1 0.04
Вароне Иван 1 0.04
Диас Хорхе 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Даго Надре 1 0.04
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.54
Бартоло Хулиан 4 0.17
Nicolas Oroz 4 0.17
Фернандес Пауло 2 0.08
Ринер Жан-Пьер 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Нинис Сотирис 1 0.04
Феррари Франко 1 0.04
Регаттен Адриен 1 0.04
Алекс Соареш 1 0.04
Корреа Хорхе 1 0.04
Гюлен Левент 1 0.04
Терезиу Александрос 1 0.04
Баррьентос Жан 0 0
Цоканис Тасос 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 8 0
Хухумис Диамантис 5 0
Льюй Брайан 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Малис Александрос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Вергос Николаос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 5 2
Феррари Франко 7 0
Клейман Борис 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Ван Веерт Том 4 1
Фернандес Пауло 5 0
Franco Romero1 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Алекс Соареш 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алхо Николай 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
4
33%
5
25%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Пропущено

23
18
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
35%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Забито

26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
15%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
5
19%
7
20%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
23%
12
34%
76-90

Пропущено

37
39
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
7
19%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
9
24%
10
26%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
5
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1
АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 0:0 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 0:0 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 24 6 7 11 24 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 0:0 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 0:0 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 0:0 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 0:0 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Морсай Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Волос
2.06
3.40
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:0 Волос онлайн


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Волос

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