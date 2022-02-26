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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
22' Желтая карточка
Морсай Йонатан
38' Желтая карточка
Фернандес Пауло
42' Желтая карточка
Franco Romero1
52' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
90' Вторая желтая карточка
Фернандес Пауло
90'+5

Ход матча

22'
Морсай Йонатан
 
33'
Дуарте Фредерику
Морсай Йонатан
 
38'
 
Фернандес Пауло
42'
 
Franco Romero1
46'
 
Регаттен Адриен
Корреа Хорхе
46'
 
Бартоло Хулиан
Emiliano Purita
52'
 
Бартоло Хулиан
72'
Диас Хорхе
Даго Надре
 
81'
 
Нинис Сотирис
Nicolas Oroz
82'
Вергос Николаос
Мендоса Хавьер
 
90'
 
Фернандес Пауло

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 13
  • 48 Владение мячом, % 52
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
25
Морсай
Йонатан
17
Мартенссон
Йохан
30
Мендоса
Хавьер
20
Флорес
Дейби
23
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
27
Franco
Romero1
7
Emiliano
Purita
6
Цоканис
Тасос
19
Алекс
Соареш
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
11
Корреа
Хорхе
9
Ван
Веерт
Том
Панетоликос
4-5-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Волос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.2
Карелис Никос 5 0.2
Мендоса Хавьер 4 (1) 0.16
Дуарте Фредерику 2 0.08
Флорес Дейби 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Жестед Рюди 1 0.04
Вароне Иван 1 0.04
Диас Хорхе 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Даго Надре 1 0.04
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.54
Бартоло Хулиан 4 0.17
Nicolas Oroz 4 0.17
Фернандес Пауло 2 0.08
Ринер Жан-Пьер 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Нинис Сотирис 1 0.04
Феррари Франко 1 0.04
Регаттен Адриен 1 0.04
Алекс Соареш 1 0.04
Корреа Хорхе 1 0.04
Гюлен Левент 1 0.04
Терезиу Александрос 1 0.04
Баррьентос Жан 0 0
Цоканис Тасос 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 8 0
Хухумис Диамантис 5 0
Льюй Брайан 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Морсай Йонатан 4 0
Малис Александрос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Вергос Николаос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 5 2
Фернандес Пауло 6 1
Феррари Франко 7 0
Клейман Борис 6 0
Franco Romero1 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Ван Веерт Том 4 1
Цоканис Тасос 4 0
Алекс Соареш 4 0
Бартоло Хулиан 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алхо Николай 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
4
33%
5
25%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Пропущено

23
18
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
35%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Забито

26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
15%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
5
19%
7
20%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
23%
12
34%
76-90

Пропущено

37
39
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
7
19%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
9
24%
10
26%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
5
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1
АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 24 6 7 11 24 - 31 25
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
Где смотреть матч Панетоликос 0:0 Волос онлайн


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