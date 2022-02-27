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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Жил Висенте
0'
2' Красная карточка
Карвалью Витор
46'

Ход матча

2'
 
Карвалью Витор
31'
Галено Вандерсон
Эустакиу Стефен
 
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0% (0)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Жил Висенте
1.31
5.50
9.60
Все Коэффициенты
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
2
Кардозу
Фабиу
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эустакиу
Стефен
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
Порту
4-4-2
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Жил Висенте

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

19 матчей

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 13 (2) 0.54
Диас Луис 13 0.54
Эванилсон 8 0.33
Отавио Эдмилсон 3 0.13
Мартинес Антонио III 3 0.13
Пепе VI 3 0.13
Виейра Фабиу 2 0.08
Витинью II 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 0.08
Урибе Матеус 1 0.04
Фернандес Франсиско 1 0.04
Маркано Иван 1 0.04
М'Бемба Шансель 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 12 (1) 0.5
Лино Сэмуел 8 (1) 0.33
Лоте Антуан 2 0.08
Абурджания Георгий 2 0.08
Фудзимото Канья 2 0.08
Мурило Коста 2 0.08
Педринью V 1 0.04
Ханне Бубакар 1 0.04
Кунья Лукас 1 0.04
Сантана Элдер 1 0.04
Калеро Хуан 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Буэно Матеус 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 6 1
Отавио Эдмилсон 7 0
Урибе Матеус 5 1
Венделл Боргес 5 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Груйич Марко 2 1
Мартинес Антонио III 2 1
Занузи Зайду 3 0
Пепе VI 3 0
Марчесин Агустин 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Кардозу Фабиу 2 0
Виейра Фабиу 2 0
Диас Луис 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Витинью II 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 7 0
Франсиско Мартинес 5 0
Талоша Жоау 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Абурджания Георгий 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Буэно Матеус 4 0
Лоте Антуан 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
9
31%
1
6%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
4
14%
6
35%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
6
22%
5
25%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

56
37
26 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
3
5%
3
8%
1-15
8
14%
6
16%
16-30
15
27%
3
8%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
9
16%
8
22%
61-75
10
18%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

18
22
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
17%
5
23%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
6
33%
2
9%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2
Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 24 20 4 0 58 - 16 64
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 24 17 3 4 63 - 22 54
4. Брага Заявка 23 13 5 5 40 - 23 44
5. Жил Висенте 0:0 Заявка 24 11 8 5 35 - 24 41
6. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
7. Эшторил Заявка 24 7 9 8 28 - 30 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Боавишта Заявка 24 4 13 7 30 - 38 25
13. Санта-Клара Заявка 23 6 7 10 27 - 42 25
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
14. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
15. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Эшторил Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Эустакиу Стефен уходит с поля. Галено Вандерсон выходит вместо него
  • 2'
    УДАЛЕНИЕ! - Карвалью Витор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0% (0)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Жил Висенте
1.31
5.50
9.60
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Порту 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Порту
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
27.35% (32)
Нет
72.65% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
57.5% (69)
2:1 Порту
20% (24)
3:1 Порту
6.7% (8)
1:0 Порту
6.7% (8)
3:0 Порту
3.3% (4)
4:0 Порту
1.7% (2)
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