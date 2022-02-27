Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Драгау
2' Красная карточкаКарвалью Витор
Ход матча
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Порту
Жил Висенте
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.54
|Диас Луис
|13
|0.54
|Эванилсон
|8
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.13
|Виейра Фабиу
|2
|0.08
|Витинью II
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2
|0.08
|Урибе Матеус
|1
|0.04
|Фернандес Франсиско
|1
|0.04
|Маркано Иван
|1
|0.04
|М'Бемба Шансель
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|12 (1)
|0.5
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.33
|Лоте Антуан
|2
|0.08
|Абурджания Георгий
|2
|0.08
|Фудзимото Канья
|2
|0.08
|Мурило Коста
|2
|0.08
|Педринью V
|1
|0.04
|Ханне Бубакар
|1
|0.04
|Кунья Лукас
|1
|0.04
|Сантана Элдер
|1
|0.04
|Калеро Хуан
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Буэно Матеус
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|6
|1
|Отавио Эдмилсон
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Груйич Марко
|2
|1
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Занузи Зайду
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Марчесин Агустин
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Виейра Фабиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|7
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
9
31%
1
6%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
4
14%
6
35%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
6
22%
5
25%
76-90
Пропущено
10
14
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
56
37
26 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
3
5%
3
8%
1-15
8
14%
6
16%
16-30
15
27%
3
8%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
9
16%
8
22%
61-75
10
18%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
18
22
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
17%
5
23%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
6
33%
2
9%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2
Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|24
|20
|4
|0
|58 - 16
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 22
|54
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|24
|11
|8
|5
|35 - 24
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 30
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Боавишта
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|30 - 38
|25
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 42
|25
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Порту
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
27.35% (32)
Нет
72.65% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
57.5% (69)
2:1 Порту
20% (24)
3:1 Порту
6.7% (8)
1:0 Порту
6.7% (8)
3:0 Порту
3.3% (4)
4:0 Порту
1.7% (2)
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