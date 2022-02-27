Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Драгау
2' Красная карточкаКарвалью Витор
0:1
62' ГолФрансиско Мартинес
1:1
66' ГолЭванилсон
68' Желтая карточкаRuben
81' Желтая карточкаМ'Бемба Шансель
90' Желтая карточкаКардозу Фабиу
Ход матча
62'
66'
1:1
68'
81'
90'
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Порту
Жил Висенте
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.54
|Диас Луис
|13
|0.54
|Эванилсон
|9
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.13
|Мартинес Антонио III
|3
|0.13
|Пепе VI
|3
|0.13
|Виейра Фабиу
|2
|0.08
|Витинью II
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2
|0.08
|Урибе Матеус
|1
|0.04
|Фернандес Франсиско
|1
|0.04
|Маркано Иван
|1
|0.04
|М'Бемба Шансель
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (1)
|0.54
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.33
|Лоте Антуан
|2
|0.08
|Абурджания Георгий
|2
|0.08
|Фудзимото Канья
|2
|0.08
|Мурило Коста
|2
|0.08
|Педринью V
|1
|0.04
|Ханне Бубакар
|1
|0.04
|Кунья Лукас
|1
|0.04
|Сантана Элдер
|1
|0.04
|Калеро Хуан
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Буэно Матеус
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|6
|1
|Отавио Эдмилсон
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Груйич Марко
|2
|1
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Марчесин Агустин
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|Виейра Фабиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|7
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Рубен Мигель
|1
|1
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
9
30%
1
6%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
6
20%
5
28%
61-75
4
13%
6
33%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
6
22%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
6
22%
5
25%
76-90
Пропущено
10
14
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
57
38
26 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
0 Не забивали 4
3
5%
3
8%
1-15
8
14%
6
16%
16-30
15
26%
3
8%
31-45
11
19%
6
16%
46-60
10
18%
9
24%
61-75
10
18%
11
29%
76-90
Пропущено
19
23
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
16%
5
22%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
1
5%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2
Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|59 - 17
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 22
|54
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 25
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 30
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Боавишта
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|30 - 38
|25
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 42
|25
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 1:1 Жил Висенте
Исход игры
Порту
99.2% (119)
Ничья
0% (0)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
27.35% (32)
Нет
72.65% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
57.5% (69)
2:1 Порту
20% (24)
1:0 Порту
6.7% (8)
3:1 Порту
6.7% (8)
3:0 Порту
3.3% (4)
4:0 Порту
1.7% (2)
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