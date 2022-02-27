Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
0:1
17' ГолВиллиан II
1:1
36' ГолШеттине Гильерме
45' Желтая карточкаАнгуло Иван
Ход матча
17'
0:1
36'
1:1
45'
39
Куао
Коффи
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
34 Joao Ricardo
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Sapara
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Визела
Портимоненсе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шеттине Гильерме
|6 (1)
|0.25
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.21
|Гарсия Самуэль
|4
|0.17
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Куао Коффи
|2
|0.08
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.08
|Бондосо Кико
|1
|0.04
|Фемения Кико
|1
|0.04
|Аидара Мохамед
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|0
|0
|Морейра Нуну
|0
|0
|Офори Ричард
|0
|0
|Зохи Кевин
|0
|0
|Эврард Хагс
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.13
|Карлинос
|2
|0.08
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.08
|Гомеш Бету
|2
|0.08
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Виллиан II
|1
|0.04
|Накацзима Шоя
|1
|0.04
|Канде Фали
|1
|0.04
|Апонса Вилинтон
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Ангуло Иван
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Велинтон Жуниор
|1
|0.04
|Са Педру
|1
|0.04
|Лукинья
|1
|0.04
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.04
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.04
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|9
|1
|Гарсия Самуэль
|6
|1
|Нейва Кристиан
|6
|0
|Кассиано Диас
|4
|1
|Шеттине Гильерме
|4
|1
|Офори Ричард
|5
|0
|Вилсон Бруно
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|4
|0
|Пауло Маркос II
|4
|0
|Морейра Нуну
|2
|1
|Клаудемир де Соуза
|3
|0
|Мендес Алексис
|3
|0
|Зохи Кевин
|2
|0
|Силва Педру VII
|2
|0
|Эврард Хагс
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Аидара Мохамед
|1
|0
|Жулиан Игор
|1
|0
|Гонсалвеш Иво
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|10
|0
|Поссиньоло Лукас
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Карлинос
|6
|0
|Муфи Фахд
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Релвас Филипе
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Велинтон Жуниор
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
24
14
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
8
33%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
4
16%
7
30%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
4
16%
8
35%
76-90
Пропущено
39
25
13 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
2
5%
1
4%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
5
13%
5
20%
31-45
9
23%
4
16%
46-60
10
26%
5
20%
61-75
7
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Витория Гимарайнш 3:2
Тондела - Визела 2:3 Визела - Спортинг Л 0:2 Визела - Порту 1:3 Визела - Морейренсе 0:1 Визела - Белененсеш 2:0 Маритиму - Визела 2:0 Визела - Брага 1:0 Визела - Порту 0:4 Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1 Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|23
|20
|3
|0
|58 - 16
|63
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|60 - 22
|51
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 24
|40
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|33 - 30
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 27
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|1:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 42
|25
|13.
|Визела
|1:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|14.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|15.
|Боавишта
|Заявка
|23
|3
|13
|7
|27 - 36
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|2.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Портимоненсе
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|13.
|Визела
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Визела 1:1 Портимоненсе
Исход игры
Визела
40.2% (47)
Ничья
47.9% (56)
Портимоненсе
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
20.87% (24)
Меньше
79.13% (91)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (52)
1:0 Визела
24.8% (29)
2:1 Визела
12% (14)
1:2 Портимоненсе
6% (7)
0:1 Портимоненсе
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Визела
2.6% (3)
2:3 Портимоненсе
1.7% (2)
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