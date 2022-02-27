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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
1:1
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
17' Гол
Виллиан II
1:1
36' Гол
Шеттине Гильерме
45' Желтая карточка
Ангуло Иван
84' Желтая карточка
Фабрисио Месиас
90' Желтая карточка
Куао Коффи
90'+5
1
Силва
Педру
VII
39
Куао
Коффи
5
Оливейра
Андерсон
3
Вилсон
Бруно
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
17
Пауло
Маркос
II
10
Бондосо
Кико
7
Рашид
Осама
79
Морейра
Нуну
95
Шеттине
Гильерме
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
3
Поссиньоло
Лукас
22
Релвас
Филипе
76
Карлинос
4
Виллиан
II
8
Фернандес
Лукас
IV
70
Ангуло
Иван
9
Фабрисио
Месиас
10
Накацзима
Шоя
Визела
4-2-3-1
Портимоненсе
4-3-3

История личных встреч

Визела
Портимоненсе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шеттине Гильерме 6 (1) 0.25
Кассиано Диас 5 (1) 0.21
Гарсия Самуэль 4 0.17
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Куао Коффи 2 0.08
Пауло Маркос II 2 (1) 0.08
Бондосо Кико 1 0.04
Фемения Кико 1 0.04
Аидара Мохамед 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Нейва Кристиан 0 0
Морейра Нуну 0 0
Офори Ричард 0 0
Зохи Кевин 0 0
Эврард Хагс 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.13
Карлинос 2 0.08
Поссиньоло Лукас 2 0.08
Гомеш Бету 2 0.08
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Виллиан II 1 0.04
Накацзима Шоя 1 0.04
Канде Фали 1 0.04
Апонса Вилинтон 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Ангуло Иван 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Велинтон Жуниор 1 0.04
Са Педру 1 0.04
Лукинья 1 0.04
Оливейро Андерсон II 1 0.04
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.04
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 10 1
Гарсия Самуэль 6 1
Нейва Кристиан 6 0
Кассиано Диас 4 1
Шеттине Гильерме 4 1
Офори Ричард 5 0
Вилсон Бруно 5 0
Гуззу Рафаэл 4 0
Пауло Маркос II 4 0
Морейра Нуну 2 1
Клаудемир де Соуза 3 0
Мендес Алексис 3 0
Зохи Кевин 2 0
Силва Педру VII 2 0
Эврард Хагс 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Аидара Мохамед 1 0
Жулиан Игор 1 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Рашид Осама 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Бондосо Кико 1 0
Силва Томаш 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 10 0
Поссиньоло Лукас 9 0
Энрике Педро VI 7 0
Фернандес Лукас IV 5 1
Карлинос 6 0
Муфи Фахд 5 0
Канде Фали 5 0
Са Педру 3 1
Португал Самуэл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Релвас Филипе 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Фабрисио Месиас 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Велинтон Жуниор 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
6
43%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

24
14
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
8
33%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
2
8%
3
13%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
23%
4
17%
61-75
4
15%
8
33%
76-90

Пропущено

40
26
14 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
2
5%
1
4%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
5
13%
6
23%
31-45
9
23%
4
15%
46-60
10
25%
5
19%
61-75
7
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Визела 2:1 Визела - Жил Висенте 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Витория Гимарайнш 3:2
Тондела - Визела 2:3 Визела - Спортинг Л 0:2 Визела - Порту 1:3 Визела - Морейренсе 0:1 Визела - Белененсеш 2:0 Маритиму - Визела 2:0 Визела - Брага 1:0 Визела - Порту 0:4 Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1 Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 23 20 3 0 58 - 16 63
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика 0:0 Заявка 24 16 4 4 60 - 22 52
4. Брага Заявка 23 13 5 5 40 - 23 44
5. Жил Висенте Заявка 23 11 7 5 35 - 24 40
6. Эшторил 1:0 Заявка 24 8 9 7 27 - 27 33
7. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 24 8 7 9 33 - 30 31
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Санта-Клара Заявка 23 6 7 10 27 - 42 25
13. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
14. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
15. Боавишта 0:1 Заявка 24 3 13 8 27 - 37 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
2. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика 0:0 Заявка 12 7 2 3 27 - 12 23
5. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта 0:1 Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Эшторил 1:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
10. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
11. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
12. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
13. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
14. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика 0:0 Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Эшторил 1:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 16 11
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта 0:1 Заявка 12 0 5 7 10 - 23 5
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Ангуло Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Шеттине Гильерме бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Виллиан II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 117
Визела 40.2% (47)
X 47.9% (56)
Портимоненсе 12% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Визела 1:1 Портимоненсе онлайн


Прогнозы на матч Визела 1:1 Портимоненсе

Исход игры
Визела
40.2% (47)
Ничья
47.9% (56)
Портимоненсе
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
20.87% (24)
Меньше
79.13% (91)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (52)
1:0 Визела
24.8% (29)
2:1 Визела
12% (14)
1:2 Портимоненсе
6% (7)
0:1 Портимоненсе
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Визела
2.6% (3)
2:3 Портимоненсе
1.7% (2)
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