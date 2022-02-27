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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Эшторил
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
6' Гол
Витал Бернардо
19'

Ход матча

6'
Витал Бернардо
(Бруну Давид)
1:0
Прогнозы 116
Эшторил 56.9% (66)
X 33.6% (39)
Боавишта 9.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Боавишта
2.52
4.05
7.77
Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
22
Бруну
Давид
97
Патрик
II
3
Витал
Бернардо
14
Коли
Расин
21
Гамбоа
Жоау
32
Розье
Лорейнц
7
Мбула
Хорди
6
Шику
Жеральдес
11
Артур
VIII
18
Руиз
Леонардо
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
21
Поросо
Джаксон
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
6
Гарсия
Хави
77
Сантос
Луис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Эшторил
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 8 (4) 0.33
Шикинью III 3 0.13
Фонте Руй 3 0.13
Лоуренсу Бруну II 2 0.08
Артур VIII 2 0.08
Розье Лорейнц 2 0.08
Жуанзинью Карлуш 1 0.04
Кловис Андре 1 0.04
Руиз Леонардо 1 0.04
Месино Ретаро 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Коли Расин 0 0
Шику Жеральдес 0 0
Сория Карлес 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 8 0.33
Зауэр Густаво 5 (1) 0.21
Хамаче Янис 4 (1) 0.17
Нжие Юсуфа 3 0.13
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 0
Сория Карлес 5 1
Гамбоа Жоау 6 0
Шикинью III 5 0
Жуанзинью Карлуш 5 0
Феррареси Науэль 5 0
Лоуренсу Бруну II 5 0
Артур VIII 3 1
Бруну Давид 4 0
Фигейра Даниэль 4 0
Руиз Леонардо 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Креспо Мигель 3 0
Африко Лукас 3 0
Ромариу 3 0
Франко Андре 3 0
Патрик II 2 0
Фонте Руй 2 0
Thiago Xavier IV 1 0
Витал Бернардо 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 9 0
Абаскаль Родриго 6 1
Поросо Джаксон 6 1
Муса Петар 7 0
Сантос Натан 5 1
Макута Гайус 4 1
Кэннон Реджи 4 1
Горре Кенджи 5 0
Зауэр Густаво 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Гарсия Хави 2 0
Бракалли Рафаэл 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Сантос Луис 0 1
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
21%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Забито

26
27
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
2
8%
3
11%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
9
35%
5
19%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
6
23%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

27
36
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
11%
5
14%
1-15
3
11%
8
22%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
8
22%
61-75
7
26%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Боавишта
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1
Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 23 20 3 0 58 - 16 63
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика 0:0 Заявка 24 16 4 4 60 - 22 52
4. Брага Заявка 23 13 5 5 40 - 23 44
5. Жил Висенте Заявка 23 11 7 5 35 - 24 40
6. Эшторил 1:0 Заявка 24 8 9 7 27 - 27 33
7. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 24 8 7 9 33 - 30 31
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Санта-Клара Заявка 23 6 7 10 27 - 42 25
13. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
14. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
15. Боавишта 0:1 Заявка 24 3 13 8 27 - 37 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
2. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика 0:0 Заявка 12 7 2 3 27 - 12 23
5. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта 0:1 Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Эшторил 1:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
10. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
11. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
12. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
13. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
14. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика 0:0 Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Эшторил 1:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 16 11
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта 0:1 Заявка 12 0 5 7 10 - 23 5
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Витал Бернардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Эшторил 56.9% (66)
X 33.6% (39)
Боавишта 9.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Боавишта
2.52
4.05
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эшторил 1:0 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Боавишта

Исход игры
Эшторил
56.9% (66)
Ничья
33.6% (39)
Боавишта
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
32.8% (38)
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Эшторил
20.7% (24)
1:2 Боавишта
5.2% (6)
2:0 Эшторил
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Боавишта
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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