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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Эшторил
2:3
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
6' Гол
Витал Бернардо
1:1
20' Гол
Муса Петар
1:2
49' Гол
Абаскаль Родриго
51' Желтая карточка
Сантос Луис
2:2
54' Пенальти
Руиз Леонардо
60' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
66' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
2:3
85' Гол
Сантос Луис
88' Желтая карточка
Коли Расин
88' Желтая карточка
Зауэр Густаво
89' Желтая карточка
Поросо Джаксон
90'+4
99
Фигейра
Даниэль
22
Бруну
Давид
97
Патрик
II
3
Витал
Бернардо
14
Коли
Расин
21
Гамбоа
Жоау
32
Розье
Лорейнц
7
Мбула
Хорди
6
Шику
Жеральдес
11
Артур
VIII
18
Руиз
Леонардо
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
21
Поросо
Джаксон
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
6
Гарсия
Хави
77
Сантос
Луис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Эшторил
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 8 (4) 0.33
Шикинью III 3 0.13
Фонте Руй 3 0.13
Лоуренсу Бруну II 2 0.08
Артур VIII 2 0.08
Розье Лорейнц 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Жуанзинью Карлуш 1 0.04
Кловис Андре 1 0.04
Месино Ретаро 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Бруну Давид 0 0
Коли Расин 0 0
Шику Жеральдес 0 0
Сория Карлес 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.38
Зауэр Густаво 5 (1) 0.21
Хамаче Янис 4 (1) 0.17
Нжие Юсуфа 3 0.13
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Сантос Луис 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 0
Гамбоа Жоау 7 0
Сория Карлес 5 1
Шикинью III 5 0
Жуанзинью Карлуш 5 0
Феррареси Науэль 5 0
Лоуренсу Бруну II 5 0
Артур VIII 3 1
Бруну Давид 4 0
Фигейра Даниэль 4 0
Руиз Леонардо 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Креспо Мигель 3 0
Африко Лукас 3 0
Ромариу 3 0
Франко Андре 3 0
Патрик II 2 0
Фонте Руй 2 0
Коли Расин 1 0
Thiago Xavier IV 1 0
Витал Бернардо 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 9 0
Поросо Джаксон 7 1
Абаскаль Родриго 6 1
Муса Петар 7 0
Сантос Натан 5 1
Зауэр Густаво 6 0
Макута Гайус 4 1
Кэннон Реджи 4 1
Горре Кенджи 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Гарсия Хави 2 0
Бракалли Рафаэл 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
6
40%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
18%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Забито

28
30
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
9
32%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
21%
9
30%
76-90

Пропущено

30
38
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
10%
6
16%
1-15
4
13%
8
21%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
8
27%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Боавишта
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1
Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 24 20 4 0 58 - 16 64
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 24 17 3 4 63 - 22 54
4. Брага Заявка 23 13 5 5 40 - 23 44
5. Жил Висенте 0:0 Заявка 24 11 8 5 35 - 24 41
6. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
7. Эшторил Заявка 24 7 9 8 28 - 30 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Боавишта Заявка 24 4 13 7 30 - 38 25
13. Санта-Клара Заявка 23 6 7 10 27 - 42 25
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
14. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
15. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Эшторил Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Витал Бернардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Эшторил 56.9% (66)
X 33.6% (39)
Боавишта 9.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эшторил 2:3 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Эшторил 2:3 Боавишта

Исход игры
Эшторил
56.9% (66)
Ничья
33.6% (39)
Боавишта
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
32.8% (38)
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Эшторил
20.7% (24)
1:2 Боавишта
5.2% (6)
2:0 Эшторил
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Боавишта
2.6% (3)
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