Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Antonio Coimbra da Mota
1:0
6' ГолВитал Бернардо
1:1
20' ГолМуса Петар
1:2
49' ГолАбаскаль Родриго
51' Желтая карточкаСантос Луис
2:2
54' ПенальтиРуиз Леонардо
60' Желтая карточкаГамбоа Жоау
66' Желтая карточкаНжие Юсуфа
2:3
85' ГолСантос Луис
88' Желтая карточкаКоли Расин
88' Желтая карточкаЗауэр Густаво
89' Желтая карточкаПоросо Джаксон
Ход матча
6'
1:0
20'
1:1
49'
51'
54'
2:2
60'
66'
85'
2:3
88'
88'
89'
22
Бруну
Давид
97
Патрик
II
14
Коли
Расин
21
Гамбоа
Жоау
11
Артур
VIII
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
77
Сантос
Луис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бруну ДавидЗащитник
-
97 Патрик IIЗащитник
- Защитник
-
14 Коли РасинЗащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Эшторил
Боавишта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|8 (4)
|0.33
|Шикинью III
|3
|0.13
|Фонте Руй
|3
|0.13
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0.08
|Артур VIII
|2
|0.08
|Розье Лорейнц
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.04
|Кловис Андре
|1
|0.04
|Месино Ретаро
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Бруну Давид
|0
|0
|Коли Расин
|0
|0
|Шику Жеральдес
|0
|0
|Сория Карлес
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.38
|Зауэр Густаво
|5 (1)
|0.21
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.17
|Нжие Юсуфа
|3
|0.13
|Макута Гайус
|2
|0.08
|Де Сантис Джериел
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Гарсия Хави
|1
|0.04
|Сантос Луис
|1
|0.04
|Илори Тьягу
|1
|0.04
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|7
|0
|Гамбоа Жоау
|7
|0
|Сория Карлес
|5
|1
|Шикинью III
|5
|0
|Жуанзинью Карлуш
|5
|0
|Феррареси Науэль
|5
|0
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Артур VIII
|3
|1
|Бруну Давид
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Руиз Леонардо
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Африко Лукас
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Франко Андре
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Thiago Xavier IV
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|9
|0
|Поросо Джаксон
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|6
|1
|Муса Петар
|7
|0
|Сантос Натан
|5
|1
|Зауэр Густаво
|6
|0
|Макута Гайус
|4
|1
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Горре Кенджи
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Гарсия Хави
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
6
40%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
18%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Забито
28
30
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
9
32%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
21%
9
30%
76-90
Пропущено
30
38
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
10%
6
16%
1-15
4
13%
8
21%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
8
27%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
Боавишта
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1
Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|24
|20
|4
|0
|58 - 16
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 22
|54
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|24
|11
|8
|5
|35 - 24
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 30
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Боавишта
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|30 - 38
|25
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 42
|25
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Эшторил 2:3 Боавишта
Исход игры
Эшторил
56.9% (66)
Ничья
33.6% (39)
Боавишта
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
32.8% (38)
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Эшторил
20.7% (24)
1:2 Боавишта
5.2% (6)
2:0 Эшторил
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Боавишта
2.6% (3)
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