Турция: Суперлига 2021-2022
5:2
Второй тайм: 89'
Стадион: Хатай Ататюрк
1:0
21' ГолЭль-Кааби Аюб
2:0
25' ГолБензия Яссин
3:0
34' ГолЭль-Кааби Аюб
68' Желтая карточкаЧорекчи Камил
3:1
70' ПенальтиНуха Дико
3:2
80' ГолНуха Дико
4:2
83' ГолЭль-Кааби Аюб
Ход матча
21'
1:0
25'
2:0
34'
3:0
68'
70'
3:1
80'
3:2
83'
4:2
89'
5:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
51 Владение мячом, % 49
23
Адекугбе
Сэм
77
Sadik
Bas
76
Бензия
Яссин
25
Озбир
Эртач
18
Зеффан
Мехди
28
Башдаш
Барыш
11
Ндонг
Ибраим
94
Нуха
Дико
45
Хафез
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Sadik BasПолузащитник
-
76 Бензия ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 КахрабаПолузащитник
-
87 Eren Fansa
-
-
-
53 Burak Oksuz
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
-
28 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Нуха ДикоНападающий
-
45 Хафез КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 Яша ЭршанЗащитник
- Полузащитник
-
-
19 Haqi Osman
-
54 Atakan Mujde
-
-
77 Mert Altinas
-
Главный тренер: Mehmet Sahan
История личных встреч
Хатайспор
Малатьяспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|12
|0.44
|Диуф Маме Бирам
|10 (3)
|0.37
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.22
|Mohammed Kamara
|4
|0.15
|Сан-Луи Дилан
|3
|0.11
|Рибейру Рубен
|2
|0.07
|Траоре Адама II
|1
|0.04
|Бензия Яссин
|1
|0.04
|Фалетт Симон
|1
|0.04
|Onur Ergun
|1
|0.04
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Кахраба
|0
|0
|Sadik Bas
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Куручук Фатих
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|6
|0.21
|Бюйюк Адем
|5 (2)
|0.18
|Шуиар Мунир
|2
|0.07
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.07
|Нуха Дико
|2 (1)
|0.07
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Озер Кенан
|1
|0.04
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.04
|Чагиран Бугра
|1
|0.04
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Окечукву Азубуйке
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|8
|1
|Адекугбе Сэм
|6
|1
|Диуф Маме Бирам
|7
|0
|Буджемаа Мехди
|7
|0
|Куручук Фатих
|6
|0
|Onur Ergun
|5
|0
|Mohammed Kamara
|5
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Траоре Адама II
|4
|0
|Фалетт Симон
|3
|0
|Сакей Айзаак
|3
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Бензия Яссин
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Каплан Эмре
|1
|0
|Selimcan Temel
|1
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|8
|0
|Jospin Nshimirimana
|5
|1
|Бюйюк Адем
|6
|0
|Хафез Карим
|6
|0
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Зеффан Мехди
|3
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Хаддади Уссама
|1
|1
|Донса Годфред
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Philip Gameli Awuku
|2
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
3
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
67%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Пропущено
15
15
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
6
40%
1
7%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
3
19%
76-90
Пропущено
26
29
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
5
17%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
5
19%
5
17%
76-90
Забито
37
19
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
4
11%
2
11%
1-15
2
5%
4
21%
16-30
8
22%
6
32%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
10
27%
3
16%
76-90
Пропущено
41
44
23 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
4
10%
8
18%
1-15
12
29%
29%
4
9%
16-30
7
17%
5
11%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
5
12%
11
25%
61-75
7
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3
Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1
Малатьяспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Антальяспор 1:2 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0
Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бандырмаспор 2:3 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|20
|6
|1
|51 - 20
|66
|2.
|Коньяспор
|1:5
|27
|14
|7
|6
|42 - 29
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|4.
|Адана Демирспор
|27
|12
|9
|6
|42 - 27
|45
|5.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|5:1
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|7.
|Фенербахче
|26
|12
|7
|7
|40 - 30
|43
|8.
|Хатайспор
|4:2
|27
|13
|3
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|27
|11
|6
|10
|33 - 40
|39
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Сивасспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 34
|34
|13.
|Галатасарай
|26
|8
|8
|10
|33 - 37
|32
|14.
|Антальяспор
|27
|8
|8
|11
|28 - 35
|32
|15.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|16.
|Гиресунспор
|27
|8
|5
|14
|27 - 31
|29
|17.
|Гёзтепе
|27
|7
|6
|14
|32 - 41
|27
|18.
|Алтай
|27
|7
|4
|16
|29 - 41
|25
|19.
|Ризеспор
|26
|6
|5
|15
|22 - 44
|23
|20.
|Малатьяспор
|2:4
|28
|4
|6
|18
|22 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Коньяспор
|1:5
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|4:2
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Аланьяспор
|5:1
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|20.
|Малатьяспор
|2:4
|13
|2
|3
|8
|16 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Адана Демирспор
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|Аланьяспор
|5:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|1:5
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|4:2
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|10.
|Сивасспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Галатасарай
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|12.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Гиресунспор
|13
|3
|3
|7
|11 - 14
|12
|14.
|Алтай
|14
|3
|2
|9
|15 - 23
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|2:4
|15
|2
|3
|10
|6 - 18
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3