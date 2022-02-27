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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
5:2
Второй тайм: 89'

Стадион:
Малатьяспор
0'
1:0
21' Гол
Эль-Кааби Аюб
2:0
25' Гол
Бензия Яссин
3:0
34' Гол
Эль-Кааби Аюб
68' Желтая карточка
Чорекчи Камил
3:1
70' Пенальти
Нуха Дико
3:2
80' Гол
Нуха Дико
4:2
83' Гол
Эль-Кааби Аюб
5:2
89' Гол
 89'

Ход матча

21'
Эль-Кааби Аюб
(Sadik Bas)
1:0
25'
Бензия Яссин
2:0
34'
Эль-Кааби Аюб
(Sadik Bas)
3:0
46'
 
Тюркаслан Ахмет
Кампи Гастон
46'
 
Haqi Osman
Ндонг Ибраим
67'
Сан-Луи Дилан
Бензия Яссин
 
68'
Буджемаа Мехди
Рибейру Рубен
 
68'
Чорекчи Камил
 
70'
3:1
Нуха Дико
80'
3:2
Нуха Дико
(Зеффан Мехди)
81'
Лобжанидзе Саба
Диуф Маме Бирам
 
81'
Selimcan Temel
Sadik Bas
 
83'
Эль-Кааби Аюб
(Лобжанидзе Саба)
4:2
88'
 
Донса Годфред
Чагиран Бугра
88'
 
Mert Altinas
Эскихеллач Мустафа
89'
5:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Малатьяспор
1.67
4.00
5.44
Все Коэффициенты
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
5
Сакей
Айзаак
6
Фалетт
Симон
23
Адекугбе
Сэм
4
Onur
Ergun
7
Рибейру
Рубен
77
Sadik
Bas
76
Бензия
Яссин
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
25
Озбир
Эртач
18
Зеффан
Мехди
28
Башдаш
Барыш
4
Кампи
Гастон
5
Хаддади
Уссама
11
Ндонг
Ибраим
24
Окечукву
Азубуйке
6
Чагиран
Бугра
7
Эскихеллач
Мустафа
94
Нуха
Дико
45
Хафез
Карим
Хатайспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-3-3

История личных встреч

Хатайспор
Малатьяспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:2
Л
4:1
Л
1:0
Л
1:0
Л
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 12 0.44
Диуф Маме Бирам 10 (3) 0.37
Лобжанидзе Саба 6 0.22
Mohammed Kamara 4 0.15
Сан-Луи Дилан 3 0.11
Рибейру Рубен 2 0.07
Траоре Адама II 1 0.04
Бензия Яссин 1 0.04
Фалетт Симон 1 0.04
Onur Ergun 1 0.04
Чорекчи Камил 0 0
Кахраба 0 0
Sadik Bas 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Куручук Фатих 0 0
Burak Oksuz 0 0
Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 6 0.21
Бюйюк Адем 5 (2) 0.18
Шуиар Мунир 2 0.07
Эскихеллач Мустафа 2 0.07
Нуха Дико 2 (1) 0.07
Абид Рейан 1 0.04
Озер Кенан 1 0.04
Канатсизкуш Кубилай 1 0.04
Чагиран Бугра 1 0.04
Зеффан Мехди 0 0
Ндонг Ибраим 0 0
Хаддади Уссама 0 0
Окечукву Азубуйке 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 8 1
Адекугбе Сэм 6 1
Диуф Маме Бирам 7 0
Буджемаа Мехди 7 0
Куручук Фатих 6 0
Onur Ergun 5 0
Mohammed Kamara 5 0
Чорекчи Камил 4 0
Траоре Адама II 4 0
Фалетт Симон 3 0
Сакей Айзаак 3 0
Мунир Моханд 2 0
Burak Oksuz 2 0
Бензия Яссин 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Каплан Эмре 1 0
Selimcan Temel 1 0
Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 8 0
Jospin Nshimirimana 5 1
Бюйюк Адем 6 0
Хафез Карим 6 0
Ндонг Ибраим 5 0
Зеффан Мехди 3 0
Сантос Уоллес 3 0
Абид Рейан 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Хаддади Уссама 1 1
Донса Годфред 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Philip Gameli Awuku 2 0
Кайя Семих 1 0
Кампи Гастон 1 0
Маллан Стефен 1 0
Канатсизкуш Кубилай 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
3
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
67%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
11 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
6
40%
1
7%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
3
19%
76-90

Пропущено

26
29
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
5
17%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
5
19%
5
17%
76-90

Забито

37
19
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
4
11%
2
11%
1-15
2
5%
4
21%
16-30
8
22%
6
32%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
10
27%
3
16%
76-90

Пропущено

41
44
23 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
4
10%
8
18%
1-15
12
29%
29%
4
9%
16-30
7
17%
5
11%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
5
12%
11
25%
61-75
7
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3
Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1
Малатьяспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Антальяспор 1:2 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0
Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бандырмаспор 2:3 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 20 6 1 51 - 20 66
2. Коньяспор 1:5 27 14 7 6 42 - 29 49
3. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
4. Адана Демирспор 27 12 9 6 42 - 27 45
5. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
6. Аланьяспор 5:1 27 12 7 8 49 - 41 43
7. Фенербахче 26 12 7 7 40 - 30 43
8. Хатайспор 4:2 27 13 3 11 41 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 27 11 6 10 33 - 40 39
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Сивасспор 27 8 10 9 35 - 34 34
13. Галатасарай 26 8 8 10 33 - 37 32
14. Антальяспор 27 8 8 11 28 - 35 32
15. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
16. Гиресунспор 27 8 5 14 27 - 31 29
17. Гёзтепе 27 7 6 14 32 - 41 27
18. Алтай 27 7 4 16 29 - 41 25
19. Ризеспор 26 6 5 15 22 - 44 23
20. Малатьяспор 2:4 28 4 6 18 22 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
3. Коньяспор 1:5 14 9 4 1 23 - 11 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 4:2 13 8 2 3 26 - 17 26
8. Фенербахче 13 7 3 3 23 - 13 24
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
11. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 18 - 13 22
12. Аланьяспор 5:1 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 14 4 2 8 14 - 18 14
20. Малатьяспор 2:4 13 2 3 8 16 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Адана Демирспор 14 6 4 4 23 - 20 22
3. Аланьяспор 5:1 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 1:5 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 4:2 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
10. Сивасспор 13 4 2 7 13 - 20 14
11. Галатасарай 13 3 5 5 17 - 22 14
12. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
13. Гиресунспор 13 3 3 7 11 - 14 12
14. Алтай 14 3 2 9 15 - 23 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 2:4 15 2 3 10 6 - 18 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Бензия Яссин бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Малатьяспор
1.67
4.00
5.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 5:2 Малатьяспор онлайн


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Хатайспор
Малатьяспор

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