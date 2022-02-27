Турция: Суперлига 2021-2022
5:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
0:1
11' ГолБардакчи Абдулкерим
1:1
26' ГолКандеяш Даниэл
29' Желтая карточкаНоваиш Жоау
2:1
33' ГолГюнеш Умут
37' Желтая карточкаСкубич Нейц
38' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
3:1
38' ПенальтиДьедью Фамара
4:1
42' ГолНоваиш Жоау
59' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
5:1
87' ГолOguz Aydin
Ход матча
11'
26'
1:1
29'
33'
2:1
37'
38'
3:1
42'
4:1
59'
74'
87'
5:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
47 Владение мячом, % 53
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
18
Новаиш
Жоау
23
Акбаба
Эмре
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Furkan BayirЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Коч АлберкЗащитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
История личных встреч
Аланьяспор
Коньяспор
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акбаба Эмре
|8
|0.3
|Дьедью Фамара
|8 (2)
|0.3
|Давидсон
|6
|0.22
|Новаиш Жоау
|3
|0.11
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.11
|Бабакар Хоума
|3
|0.11
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.11
|Oguz Aydin
|3
|0.11
|Караджа Эфеджан
|2
|0.07
|Кандеяш Даниэл
|2
|0.07
|Гюнеш Умут
|2
|0.07
|Милунович Неманья
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Авазьем Чидозье
|1
|0.04
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Хуанфран Морено
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|7 (1)
|0.26
|Гюрлер Сердар
|4
|0.15
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.15
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.15
|Цекици Эндри
|4
|0.15
|Рахманович Амер
|4
|0.15
|Бютюки Зюмер
|3
|0.11
|Дикмен Сонер
|3
|0.11
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.11
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.07
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.04
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|Амилтон Минервино
|1
|0.04
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бингол Тайфур
|5
|1
|Дьедью Фамара
|5
|1
|Аксой Фатих
|6
|0
|Милунович Неманья
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|1
|Бекироглу Эфкан
|3
|0
|Хуанфран Морено
|1
|1
|Гюнеш Умут
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Акбаба Эмре
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Furkan Bayir
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|8
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Скубич Нейц
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
22%
1
5%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
30%
6
32%
76-90
Пропущено
21
12
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
14%
4
33%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
18%
5
22%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
7
30%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
4
36%
76-90
Забито
45
42
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
9
20%
6
14%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
14
31%
13
31%
76-90
Пропущено
39
23
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
15%
6
26%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
10
26%
1
4%
31-45
5
13%
6
26%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
6
15%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1
Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Фенербахче - Аланьяспор 1:2
Коньяспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4
Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|20
|6
|1
|51 - 20
|66
|2.
|Коньяспор
|1:5
|27
|14
|7
|6
|42 - 29
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|4.
|Адана Демирспор
|27
|12
|9
|6
|42 - 27
|45
|5.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|5:1
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|7.
|Фенербахче
|26
|12
|7
|7
|40 - 30
|43
|8.
|Хатайспор
|4:2
|27
|13
|3
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|27
|11
|6
|10
|33 - 40
|39
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Сивасспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 34
|34
|13.
|Галатасарай
|26
|8
|8
|10
|33 - 37
|32
|14.
|Антальяспор
|27
|8
|8
|11
|28 - 35
|32
|15.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|16.
|Гиресунспор
|27
|8
|5
|14
|27 - 31
|29
|17.
|Гёзтепе
|27
|7
|6
|14
|32 - 41
|27
|18.
|Алтай
|27
|7
|4
|16
|29 - 41
|25
|19.
|Ризеспор
|26
|6
|5
|15
|22 - 44
|23
|20.
|Малатьяспор
|2:4
|28
|4
|6
|18
|22 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Коньяспор
|1:5
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|4:2
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Аланьяспор
|5:1
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|20.
|Малатьяспор
|2:4
|13
|2
|3
|8
|16 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Адана Демирспор
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|Аланьяспор
|5:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|1:5
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|4:2
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|10.
|Сивасспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Галатасарай
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|12.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Гиресунспор
|13
|3
|3
|7
|11 - 14
|12
|14.
|Алтай
|14
|3
|2
|9
|15 - 23
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|2:4
|15
|2
|3
|10
|6 - 18
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3