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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аланьяспор
5:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
11' Гол
Бардакчи Абдулкерим
1:1
26' Гол
Кандеяш Даниэл
29' Желтая карточка
Новаиш Жоау
2:1
33' Гол
Гюнеш Умут
37' Желтая карточка
Скубич Нейц
38' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
3:1
38' Пенальти
Дьедью Фамара
4:1
42' Гол
Новаиш Жоау
59' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
5:1
87' Гол
Oguz Aydin
89'
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
75
Бингол
Тайфур
18
Новаиш
Жоау
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
6
Гюнеш
Умут
21
Кандеяш
Даниэл
14
Дьедью
Фамара
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Рахманович
Амер
40
Мпоку
Поль-Жозе
93
Амилтон
Минервино
14
Дикмен
Сонер
7
Бютюки
Зюмер
9
Хассан
Ахмед
Аланьяспор
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Коньяспор

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акбаба Эмре 8 0.3
Дьедью Фамара 8 (2) 0.3
Давидсон 6 0.22
Новаиш Жоау 3 0.11
Эдуарду Уилсон 3 0.11
Бабакар Хоума 3 0.11
Бекироглу Эфкан 3 0.11
Oguz Aydin 3 0.11
Караджа Эфеджан 2 0.07
Кандеяш Даниэл 2 0.07
Гюнеш Умут 2 0.07
Милунович Неманья 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Авазьем Чидозье 1 0.04
Бингол Тайфур 0 0
Хуанфран Морено 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 7 (1) 0.26
Гюрлер Сердар 4 0.15
Хассан Ахмед 4 (1) 0.15
Бардакчи Абдулкерим 4 0.15
Цекици Эндри 4 0.15
Рахманович Амер 4 0.15
Бютюки Зюмер 3 0.11
Дикмен Сонер 3 0.11
Мпоку Поль-Жозе 3 0.11
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.07
Хаджиахметович Амир 1 0.04
Михаляк Конрад 1 0.04
Амилтон Минервино 1 0.04
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бингол Тайфур 5 1
Дьедью Фамара 5 1
Аксой Фатих 6 0
Милунович Неманья 5 0
Авазьем Чидозье 5 0
Новаиш Жоау 4 0
Давидсон 4 0
Караджа Эфеджан 2 1
Бекироглу Эфкан 3 0
Хуанфран Морено 1 1
Гюнеш Умут 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Акбаба Эмре 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Furkan Bayir 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 8 0
Чалык Ахмет 5 1
Скубич Нейц 5 0
Шехич Ибрагим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Хаджиахметович Амир 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
22%
1
5%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
30%
6
32%
76-90

Пропущено

21
12
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
14%
4
33%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
18%
5
22%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
7
30%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
4
36%
76-90

Забито

45
42
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
9
20%
6
14%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
14
31%
13
31%
76-90

Пропущено

39
23
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
15%
6
26%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
10
26%
1
4%
31-45
5
13%
6
26%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
6
15%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1
Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Фенербахче - Аланьяспор 1:2
Коньяспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4
Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 20 6 1 51 - 20 66
2. Коньяспор 1:5 27 14 7 6 42 - 29 49
3. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
4. Адана Демирспор 27 12 9 6 42 - 27 45
5. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
6. Аланьяспор 5:1 27 12 7 8 49 - 41 43
7. Фенербахче 26 12 7 7 40 - 30 43
8. Хатайспор 4:2 27 13 3 11 41 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 27 11 6 10 33 - 40 39
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Сивасспор 27 8 10 9 35 - 34 34
13. Галатасарай 26 8 8 10 33 - 37 32
14. Антальяспор 27 8 8 11 28 - 35 32
15. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
16. Гиресунспор 27 8 5 14 27 - 31 29
17. Гёзтепе 27 7 6 14 32 - 41 27
18. Алтай 27 7 4 16 29 - 41 25
19. Ризеспор 26 6 5 15 22 - 44 23
20. Малатьяспор 2:4 28 4 6 18 22 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
3. Коньяспор 1:5 14 9 4 1 23 - 11 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 4:2 13 8 2 3 26 - 17 26
8. Фенербахче 13 7 3 3 23 - 13 24
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
11. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 18 - 13 22
12. Аланьяспор 5:1 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 14 4 2 8 14 - 18 14
20. Малатьяспор 2:4 13 2 3 8 16 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Адана Демирспор 14 6 4 4 23 - 20 22
3. Аланьяспор 5:1 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 1:5 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 4:2 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
10. Сивасспор 13 4 2 7 13 - 20 14
11. Галатасарай 13 3 5 5 17 - 22 14
12. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
13. Гиресунспор 13 3 3 7 11 - 14 12
14. Алтай 14 3 2 9 15 - 23 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 2:4 15 2 3 10 6 - 18 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Коньяспор
2.23
3.60
81.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аланьяспор 5:1 Коньяспор онлайн


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