Турция: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: NEF Stadyumu
0:1
8' ГолФернандеш Жедсон
9' Желтая карточкаПонк Карлуш
19' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
24' Желтая карточкаКылынч Эмре
Ход матча
8'
0:1
9'
19'
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
60 Владение мячом, % 40
26
Пенья
Иньяки
22
Кутлу
Беркан
54
Кылынч
Эмре
16
Понк
Карлуш
18
Сари
Юсуф
- Основной состав
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чипе ИсмаилВратарь
-
88 Кайя СемихЗащитник
-
93 Боэ СашаЗащитник
-
19 Байрам ОмерЗащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
История личных встреч
Галатасарай
Ризеспор
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|6
|0.22
|Мохамед Мостафа
|6
|0.22
|Чикылдэу Александру
|4 (2)
|0.15
|Моруцан Олимпиу
|3
|0.11
|Дервисоглу Халил
|3
|0.11
|Кылынч Эмре
|3
|0.11
|Фегули Софьян
|2
|0.07
|Диань Мбайе
|2
|0.07
|Гомис Бафетимби
|2 (2)
|0.07
|Нельссон Виктор
|1
|0.04
|Люиндама Кристиан
|1
|0.04
|Байрам Омер
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Кутлу Беркан
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (2)
|0.3
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.15
|Ай Селим
|3
|0.11
|Болдрин Фернандо
|1
|0.04
|Сабо Эрик
|1
|0.04
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.04
|Сертель Джемали
|1
|0.04
|Генюл Гёкхан
|1
|0.04
|Боласье Янник
|1
|0.04
|Хуммет Денис
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|6
|1
|Антальялы Тайлан
|4
|1
|Кутлу Беркан
|4
|1
|Нельссон Виктор
|5
|0
|Чикылдэу Александру
|4
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|0
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Люиндама Кристиан
|3
|0
|Байрам Омер
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Чаглаян Огулджан
|2
|0
|Мохамед Мостафа
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Бабель Райан
|1
|0
|Фегули Софьян
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Эзтюрк Фатих
|1
|0
|Диань Мбайе
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|7
|1
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Сабо Эрик
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Болдрин Фернандо
|3
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
3
50%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
1
7%
7
28%
61-75
6
40%
6
24%
76-90
Забито
17
17
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
8
47%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
6
35%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
6
27%
5
28%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Забито
33
23
20 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
3
9%
2
9%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
13
39%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
8
24%
7
30%
76-90
Пропущено
37
43
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
2
5%
4
9%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
11
30%
30%
9
21%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
7
19%
12
28%
61-75
9
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Тузласпор 2:6
Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Лацио - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Галатасарай - Бурсаспор 5:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|20
|6
|1
|51 - 20
|66
|2.
|Коньяспор
|27
|14
|7
|6
|42 - 29
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|4.
|Адана Демирспор
|27
|12
|9
|6
|42 - 27
|45
|5.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|7.
|Фенербахче
|26
|12
|7
|7
|40 - 30
|43
|8.
|Хатайспор
|27
|13
|3
|11
|42 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|27
|11
|6
|10
|33 - 40
|39
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Сивасспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 34
|34
|13.
|Галатасарай
|0:1
|27
|8
|8
|11
|33 - 38
|32
|14.
|Антальяспор
|27
|8
|8
|11
|28 - 35
|32
|15.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|16.
|Гиресунспор
|27
|8
|5
|14
|27 - 31
|29
|17.
|Гёзтепе
|27
|7
|6
|14
|32 - 41
|27
|18.
|Ризеспор
|1:0
|27
|7
|5
|15
|23 - 44
|26
|19.
|Алтай
|27
|7
|4
|16
|29 - 41
|25
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|28
|4
|6
|18
|22 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Коньяспор
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Ризеспор
|1:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 16
|18
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|3
|8
|16 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Адана Демирспор
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|10.
|Сивасспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Галатасарай
|0:1
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|12.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Гиресунспор
|13
|3
|3
|7
|11 - 14
|12
|14.
|Алтай
|14
|3
|2
|9
|15 - 23
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|2
|3
|10
|6 - 19
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|1:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 26
|6