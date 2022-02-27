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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Галатасарай
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
8' Гол
Фернандеш Жедсон
9' Желтая карточка
Понк Карлуш
19' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
24' Желтая карточка
Кылынч Эмре
36'

Ход матча

8'
0:1
Фернандеш Жедсон
9'
 
Понк Карлуш
19'
Элабделлауи Омар
 
24'
Кылынч Эмре
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Ризеспор
1.95
4.55
6.65
Все Коэффициенты
26
Пенья
Иньяки
3
Элабделлауи
Омар
25
Нельссон
Виктор
45
Маркан
Маркос
6
Ван
Анхольт
Патрик
22
Кутлу
Беркан
4
Антальялы
Тайлан
54
Кылынч
Эмре
33
Чикылдэу
Александру
7
Актюркоглу
Мухаммед
11
Мохамед
Мостафа
1
Четин
Тарык
27
Сантос
Фабрисио
3
Хольмен
Себастьян
16
Понк
Карлуш
15
Альбайрак
Эрен
21
Фири
Лебоганг
83
Фернандеш
Жедсон
18
Сари
Юсуф
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
Галатасарай
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Ризеспор

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:3
С
3:4
С
0:4
С
2:0
К
2:1
К
1:1
С
2:0
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
0:0
К
1:3
С
1:1
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 6 0.22
Мохамед Мостафа 6 0.22
Чикылдэу Александру 4 (2) 0.15
Моруцан Олимпиу 3 0.11
Дервисоглу Халил 3 0.11
Кылынч Эмре 3 0.11
Фегули Софьян 2 0.07
Диань Мбайе 2 0.07
Гомис Бафетимби 2 (2) 0.07
Нельссон Виктор 1 0.04
Люиндама Кристиан 1 0.04
Байрам Омер 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Кутлу Беркан 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (2) 0.3
Джокович Дамьян 4 (3) 0.15
Ай Селим 3 0.11
Болдрин Фернандо 1 0.04
Сабо Эрик 1 0.04
Фернандеш Жедсон 1 0.04
Сертель Джемали 1 0.04
Генюл Гёкхан 1 0.04
Боласье Янник 1 0.04
Хуммет Денис 1 0.04
Сари Юсуф 1 0.04
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 6 1
Антальялы Тайлан 4 1
Кутлу Беркан 4 1
Нельссон Виктор 5 0
Чикылдэу Александру 4 0
Актюркоглу Мухаммед 4 0
Муслера Фернандо 3 0
Йедлин Деандре 3 0
Люиндама Кристиан 3 0
Байрам Омер 2 0
Кара Айтач 2 0
Эзтюрк Алпаслан 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Чаглаян Огулджан 2 0
Мохамед Мостафа 2 0
Дервисоглу Халил 2 0
Бабель Райан 1 0
Фегули Софьян 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Элабделлауи Омар 1 0
Эзтюрк Фатих 1 0
Диань Мбайе 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Боэ Саша 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 7 1
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 5 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Болдрин Фернандо 3 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
3
50%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
1
7%
7
28%
61-75
6
40%
6
24%
76-90

Забито

17
17
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
8
47%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
6
35%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
6
27%
5
28%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Забито

33
23
20 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
3
9%
2
9%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
13
39%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
8
24%
7
30%
76-90

Пропущено

37
43
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
2
5%
4
9%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
11
30%
30%
9
21%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
7
19%
12
28%
61-75
9
24%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Тузласпор 2:6
Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Лацио - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Галатасарай - Бурсаспор 5:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 20 6 1 51 - 20 66
2. Коньяспор 27 14 7 6 42 - 29 49
3. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
4. Адана Демирспор 27 12 9 6 42 - 27 45
5. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 49 - 41 43
7. Фенербахче 26 12 7 7 40 - 30 43
8. Хатайспор 27 13 3 11 42 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 27 11 6 10 33 - 40 39
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Сивасспор 27 8 10 9 35 - 34 34
13. Галатасарай 0:1 27 8 8 11 33 - 38 32
14. Антальяспор 27 8 8 11 28 - 35 32
15. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
16. Гиресунспор 27 8 5 14 27 - 31 29
17. Гёзтепе 27 7 6 14 32 - 41 27
18. Ризеспор 1:0 27 7 5 15 23 - 44 26
19. Алтай 27 7 4 16 29 - 41 25
20. Малатьяспор 0:0 28 4 6 18 22 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
3. Коньяспор 14 9 4 1 23 - 11 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 13 8 2 3 27 - 17 26
8. Фенербахче 13 7 3 3 23 - 13 24
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
11. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 18 - 13 22
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Ризеспор 1:0 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 0:1 14 5 3 6 16 - 16 18
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 14 4 2 8 14 - 18 14
20. Малатьяспор 0:0 13 2 3 8 16 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Адана Демирспор 14 6 4 4 23 - 20 22
3. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
10. Сивасспор 13 4 2 7 13 - 20 14
11. Галатасарай 0:1 13 3 5 5 17 - 22 14
12. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
13. Гиресунспор 13 3 3 7 11 - 14 12
14. Алтай 14 3 2 9 15 - 23 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 15 2 3 10 6 - 19 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 1:0 13 1 3 9 6 - 26 6
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Ризеспор
1.95
4.55
6.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Галатасарай 0:1 Ризеспор онлайн


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Ризеспор

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