Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

42' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Верона выполняет удар от ворот.

41' Какой промах! Кальдара Маттиа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Плохо сыграл Монтипо Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Венеция

36' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Diego Coppola из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Чрнигой Домен получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Чрнигой Домен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Венеция

28' Илич Иван не смог попасть в створ ударом издали

28' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Барак Антонин нанес удар издали, а Серхио Ромеро отбил его обратно в игру!

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Верона

27' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лоренцо Монтипо отбил мяч на угловой после удара Чеккарони Пьетро из штрафной площади.

26' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Венеция

23' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Венеция

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

19' Diego Coppola выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Плохо сыграл Монтипо Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Плохо сыграл Симеоне Джованни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Diego Coppola выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' So close! Удар головой нанес Окереке Давид но мяч выбили с ленточки!

16' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хапс Ридгесиано нанес удар издали, а Лоренцо Монтипо отбил его обратно в игру!

15' Чрнигой Домен из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Ампаду Этан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Анри Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Рецос Панайотис получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Рецос Панайотис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Опасность! Лазович Дарко из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля