Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
54' ГолСимеоне Джованни
56' Желтая карточкаКальдара Маттиа
2:0
63' ГолСимеоне Джованни
2:1
81' ГолОкереке Давид
3:1
88' ГолСимеоне Джованни
Ход матча
54'
1:0
56'
63'
81'
2:1
88'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
31
Шутало
Бошко
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нани ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Венеция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|15
|0.56
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.37
|Капрари Джанлука
|9 (1)
|0.33
|Калинич Никола
|4
|0.15
|Тамез Адриен
|4
|0.15
|Фараони Марко
|2
|0.07
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Депаоли Фабио
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|6
|0.23
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.19
|Анри Тома
|5
|0.19
|Чрнигой Домен
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Гюнтер Корай
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Бесса Даниэль
|2
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
11
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
19%
1
9%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
4
13%
2
18%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
6
19%
3
27%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
18%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
3
18%
7
32%
61-75
6
35%
5
23%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
5
23%
4
27%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Пропущено
25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
10
40%
6
26%
76-90
Забито
53
26
24 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
11
21%
5
19%
1-15
6
11%
4
15%
16-30
7
13%
3
12%
31-45
8
15%
5
19%
46-60
10
19%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90
Пропущено
42
45
13 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
4
10%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
10%
6
13%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
16
38%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1
Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 3:1 Венеция
Исход игры
Верона
77.3% (92)
Ничья
18.5% (22)
Венеция
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Верона
41.2% (49)
1:0 Верона
22.7% (27)
1:1 Ничья
14.3% (17)
2:0 Верона
7.6% (9)
3:1 Верона
3.4% (4)
1:2 Венеция
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!