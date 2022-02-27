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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
3:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
54' Гол
Симеоне Джованни
56' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
2:0
63' Гол
Симеоне Джованни
2:1
81' Гол
Окереке Давид
3:1
88' Гол
Симеоне Джованни
90'+5

Ход матча

6'
Чеккерини Федерико
Рецос Панайотис
 
54'
Симеоне Джованни
1:0
56'
 
Кальдара Маттиа
62'
Ласанья Кевин
Барак Антонин
 
63'
Симеоне Джованни
(Фараони Марко)
2:0
67'
 
Вакка Антонио
Чрнигой Домен
67'
 
Нани Луиш
Араму Маттиа
67'
 
Йонсен Деннис
Хапс Ридгесиано
72'
 
Нсаме Жан-Пьер
Анри Тома
79'
 
Тессманн Таннер
Бузио Джанлука
81'
2:1
Окереке Давид
(Йонсен Деннис)
87'
Бесса Даниэль
Капрари Джанлука
 
87'
Депаоли Фабио
Лазович Дарко
 
88'
Симеоне Джованни
(Ласанья Кевин)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Верона 77.3% (92)
X 18.5% (22)
Венеция 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
96
Монтипо
Лоренцо
31
Шутало
Бошко
42
Коппола
Диего
45
Рецос
Панайотис
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
88
Ромеро
Серхио
44
Ампаду
Этан
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
21
Кюизанс
Микаэль
55
Хапс
Ридгесиано
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
77
Окереке
Давид
Верона
3-4-2-1
Венеция
3-4-1-2

История личных встреч

Верона
Венеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:4
К
3:3
СB
1:0
СB
1:1
СCA
2:2
СCA
0:0
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.56
Барак Антонин 10 (4) 0.37
Капрари Джанлука 9 (1) 0.33
Калинич Никола 4 0.15
Тамез Адриен 4 0.15
Фараони Марко 2 0.07
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 6 0.23
Араму Маттиа 5 (2) 0.19
Анри Тома 5 0.19
Чрнигой Домен 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Гюнтер Корай 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Казале Николо 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Бесса Даниэль 2 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 5 0
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
19%
1
9%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
4
13%
2
18%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
6
19%
3
27%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
18%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
3
18%
7
32%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
5
23%
4
27%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
10
40%
6
26%
76-90

Забито

53
26
24 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
11
21%
5
19%
1-15
6
11%
4
15%
16-30
7
13%
3
12%
31-45
8
15%
5
19%
46-60
10
19%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90

Пропущено

42
45
13 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
4
10%
7
16%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
10%
6
13%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
16
38%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1
Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1
Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
12. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
13. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Верона 77.3% (92)
X 18.5% (22)
Венеция 4.2% (5)
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Где смотреть матч Верона 3:1 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Верона 3:1 Венеция

Исход игры
Верона
77.3% (92)
Ничья
18.5% (22)
Венеция
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Верона
41.2% (49)
1:0 Верона
22.7% (27)
1:1 Ничья
14.3% (17)
2:0 Верона
7.6% (9)
3:1 Верона
3.4% (4)
1:2 Венеция
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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