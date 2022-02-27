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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
21' Гол
Белланова Рауль
40' Желтая карточка
Ловато Маттео
51' Желтая карточка
Побега Томмазо
1:1
54' Гол
Белотти Андреа
1:2
62' Гол
Дейола Алессандро
65'

Ход матча

21'
0:1
Белланова Рауль
(Грасси Альберто)
40'
 
Ловато Маттео
51'
Побега Томмазо
 
54'
Белотти Андреа
1:1
60'
 
Паволетти Леонардо
Перейро Гастон
62'
1:2
Дейола Алессандро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Торино 81.5% (97)
X 16% (19)
Кальяри 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Кальяри
4.00
3.66
5.90
Все Коэффициенты
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
15
Ансальди
Кристиан
14
Брекало
Йосип
11
Пьяца
Марко
9
Белотти
Андреа
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
Торино
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Торино
Кальяри

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.23
Санабрия Антонио 5 0.19
Побега Томмазо 4 0.15
Белотти Андреа 4 0.15
Синго Вилфред 3 0.12
Пьяца Марко 3 0.12
Прат Деннис 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.37
Паволетти Леонардо 5 0.19
Перейро Гастон 4 0.15
Кейта Бальде 3 0.11
Дейола Алессандро 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.04
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 8 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Синго Вилфред 2 1
Юрич Иван 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 7 0
Далберт Эстеван 7 0
Марин Рэзван 4 1
Паволетти Леонардо 5 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ловато Маттео 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 1
13 Не забивали 20
5
21%
1
10%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
1
4%
3
30%
61-75
6
25%
1
10%
76-90

Пропущено

14
25
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
14%
7
28%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
7
50%
3
12%
76-90

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

30
27
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
5
17%
2
7%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
4
13%
9
33%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
8
27%
3
11%
76-90

Пропущено

28
46
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
3
11%
5
11%
1-15
2
7%
6
13%
16-30
5
18%
9
20%
31-45
3
11%
9
20%
46-60
4
14%
8
17%
61-75
11
39%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1
Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Кальяри
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1
Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино 1:2 Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Кальяри 2:1 Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино 1:2 Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
12. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
13. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри 2:1 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри 2:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино 1:2 Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Торино 81.5% (97)
X 16% (19)
Кальяри 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Кальяри
4.00
3.66
5.90
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Где смотреть матч Торино 1:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:2 Кальяри

Исход игры
Торино
81.5% (97)
Ничья
16% (19)
Кальяри
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
1:0 Торино
37% (44)
2:1 Торино
33.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (15)
2:0 Торино
10.1% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Кальяри
1.7% (2)
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