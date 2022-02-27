Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:1
21' ГолБелланова Рауль
40' Желтая карточкаЛовато Маттео
51' Желтая карточкаПобега Томмазо
1:1
54' ГолБелотти Андреа
1:2
62' ГолДейола Алессандро
Ход матча
21'
40'
51'
54'
1:1
62'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Кальяри
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.23
|Санабрия Антонио
|5
|0.19
|Побега Томмазо
|4
|0.15
|Белотти Андреа
|4
|0.15
|Синго Вилфред
|3
|0.12
|Пьяца Марко
|3
|0.12
|Прат Деннис
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.37
|Паволетти Леонардо
|5
|0.19
|Перейро Гастон
|4
|0.15
|Кейта Бальде
|3
|0.11
|Дейола Алессандро
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|Чеппители Лука
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|8
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Синго Вилфред
|2
|1
|Юрич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|7
|0
|Далберт Эстеван
|7
|0
|Марин Рэзван
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
10
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 1
13 Не забивали 20
5
21%
1
10%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
1
4%
3
30%
61-75
6
25%
1
10%
76-90
Пропущено
14
25
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
14%
7
28%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
7
50%
3
12%
76-90
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Забито
30
27
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
5
17%
2
7%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
4
13%
9
33%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
8
27%
3
11%
76-90
Пропущено
28
46
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
3
11%
5
11%
1-15
2
7%
6
13%
16-30
5
18%
9
20%
31-45
3
11%
9
20%
46-60
4
14%
8
17%
61-75
11
39%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1
Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Кальяри
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1
Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|1:2 Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Кальяри
|2:1 Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|1:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|2:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|1:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Торино 1:2 Кальяри
Исход игры
Торино
81.5% (97)
Ничья
16% (19)
Кальяри
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
1:0 Торино
37% (44)
2:1 Торино
33.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (15)
2:0 Торино
10.1% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Кальяри
1.7% (2)
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