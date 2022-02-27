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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:2
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
21' Гол
Белланова Рауль
40' Желтая карточка
Ловато Маттео
51' Желтая карточка
Побега Томмазо
1:1
54' Гол
Белотти Андреа
1:2
62' Гол
Дейола Алессандро
74' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Синго Вилфред
90' Желтая карточка
Далберт Эстеван
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Белланова Рауль
(Грасси Альберто)
40'
 
Ловато Маттео
51'
Побега Томмазо
 
54'
Белотти Андреа
1:1
60'
 
Паволетти Леонардо
Перейро Гастон
62'
1:2
Дейола Алессандро
(Паволетти Леонардо)
69'
Синго Вилфред
Войвода Мергим
 
69'
Санабрия Антонио
Брекало Йосип
 
74'
 
Гольданига Эдоардо
79'
Пеллегри Пьетро
Белотти Андреа
 
85'
Сек Демба
Пьяца Марко
 
85'
Риччи Самуэле
Лукич Саша
 
90'
 
Чеппители Лука
Ловато Маттео
90'
 
Паволетти Леонардо
90'
Синго Вилфред
 
90'
 
Далберт Эстеван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Торино 81.5% (97)
X 16% (19)
Кальяри 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
15
Ансальди
Кристиан
14
Брекало
Йосип
11
Пьяца
Марко
9
Белотти
Андреа
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
Торино
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Торино
Кальяри

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.23
Санабрия Антонио 5 0.19
Побега Томмазо 4 0.15
Белотти Андреа 4 0.15
Синго Вилфред 3 0.12
Пьяца Марко 3 0.12
Прат Деннис 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.37
Паволетти Леонардо 5 0.19
Перейро Гастон 4 0.15
Кейта Бальде 3 0.11
Дейола Алессандро 3 0.11
Белланова Рауль 1 0.04
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 8 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Юрич Иван 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 8 0
Педро Жоао 7 0
Паволетти Леонардо 6 0
Марин Рэзван 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ловато Маттео 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
12
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
13 Не забивали 20
5
20%
1
8%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
4
16%
4
33%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
6
24%
1
8%
76-90

Пропущено

16
26
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
7
44%
3
12%
76-90

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

31
29
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
5
16%
2
7%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
5
16%
9
31%
46-60
3
10%
9
31%
61-75
8
26%
3
10%
76-90

Пропущено

30
47
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
3
10%
5
11%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
17%
9
19%
31-45
3
10%
10
21%
46-60
5
17%
8
17%
61-75
11
37%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1
Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Кальяри
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1
Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона 0:0 Заявка 27 10 8 9 49 - 42 38
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция 0:0 Заявка 26 5 8 13 23 - 44 23
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
9. Верона 0:0 Заявка 14 7 3 4 27 - 17 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
12. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
13. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция 0:0 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция 0:0 Заявка 13 3 4 6 9 - 20 13
14. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Торино 81.5% (97)
X 16% (19)
Кальяри 2.5% (3)
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Где смотреть матч Торино 1:2 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:2 Кальяри

Исход игры
Торино
81.5% (97)
Ничья
16% (19)
Кальяри
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
1:0 Торино
37% (44)
2:1 Торино
33.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (15)
2:0 Торино
10.1% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Кальяри
1.7% (2)
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