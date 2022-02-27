Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Торино

45' Побега Томмазо из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Игрок Брекало Йосип из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Бремер Глейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ловато Маттео получил желтую карточку от судьи

39' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Пьяца Марко пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо ловит мяч

36' Удар от ворот произведет Торино

36' Ансальди Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Родригес Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Удар от ворот произведет Торино

31' Выглядело как неплохой момент. Лукич Саша из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

31' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Штрафной исполнил Брекало Йосип , после его удара Алессио Краньо сделал классный сейв. Угловой

30' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Побега Томмазо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Торино

23' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Белланова Рауль забивает с правой ноги!

21' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Джиджи Коффи наказан за толчок Жуан Педро

17' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Белотти Андреа нанес удар издали, а Алессио Краньо отбил его обратно в игру!

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кальяри

14' Белотти Андреа не смог попасть в створ ударом издали

13' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Пьяца Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Удар от ворот произведет Кальяри

11' Лукич Саша не смог попасть в створ ударом издали

11' Белланова Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Должен был быть гол! Бремер Глейсон имел отличный шанс, но Алессио Краньо не дал голу состоятся!

10' Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Торино

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Торино

5' Дейола Алессандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ваня Милинкович-Савич не дал случится голу! Жуан Педро должен был забивать, но Ваня Милинкович-Савич сделал отличный сейв

4' Грасси Альберто нанес удар издали, а Ваня Милинкович-Савич отбил его обратно в игру!

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля