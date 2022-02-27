Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Salvatore Foti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Рома
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.15
|Бастони Симоне
|3
|0.12
|Манай Рей
|3 (1)
|0.12
|Нзола М'Бала
|2
|0.08
|Агудело Кевин
|2
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Джакопо
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|11 (1)
|0.42
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.23
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.15
|Мхитарян Генрих
|3
|0.12
|Ибаньес Рожер
|3
|0.12
|Шомуродов Элдор
|2
|0.08
|Дзаньоло Николо
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.08
|Смоллинг Крис
|2
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.08
|Кристанте Бриан
|2
|0.08
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.08
|Бове Эдоардо
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|5
|1
|Манай Рей
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Кивиор Якуб
|4
|0
|Сала Джакопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|11
|1
|Дзаньоло Николо
|8
|2
|Карсдорп Рик
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
26
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
17%
10
38%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
3
25%
6
23%
76-90
Пропущено
17
19
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
5
29%
29%
6
32%
61-75
6
35%
1
5%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
8
53%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Пропущено
32
14
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
6
19%
2
14%
1-15
2
6%
4
29%
16-30
10
31%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
6
19%
2
14%
61-75
4
13%
2
14%
76-90
Забито
27
45
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
8
30%
30%
3
7%
1-15
1
4%
3
7%
16-30
2
7%
15
33%
31-45
5
19%
7
16%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
7
26%
10
22%
76-90
Пропущено
49
33
21 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
6
12%
5
15%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
12
24%
2
6%
31-45
7
14%
8
24%
46-60
11
22%
8
24%
61-75
10
20%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0
Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0
Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя - Рома
Исход игры
Специя
0.8% (1)
Ничья
10.2% (12)
Рома
89% (105)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Рома
54.2% (64)
0:1 Рома
11.9% (14)
1:1 Ничья
9.3% (11)
0:2 Рома
9.3% (11)
1:3 Рома
5.9% (7)
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