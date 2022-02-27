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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
 
Позже

Стадион:
Рома
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
14
Кивиор
Якуб
7
Сала
Джакопо
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
10
Верде
Даниэле
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
59
Залевский
Никола
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
Специя
4-3-3
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Рома

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
4:3
К
2:4
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 4 0.15
Бастони Симоне 3 0.12
Манай Рей 3 (1) 0.12
Нзола М'Бала 2 0.08
Агудело Кевин 2 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 11 (1) 0.42
Пеллегрини Лоренцо 6 0.23
Верету Жордан 4 (1) 0.15
Мхитарян Генрих 3 0.12
Ибаньес Рожер 3 0.12
Шомуродов Элдор 2 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.08
Смоллинг Крис 2 0.08
Эль-Шаарави Стефан 2 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Афена-Гьян Феликс 2 0.08
Бове Эдоардо 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 5 1
Манай Рей 5 0
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 11 1
Дзаньоло Николо 8 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Ибаньес Рожер 5 0
Афена-Гьян Феликс 3 1
Кумбулла Мараш 3 0
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
26
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
17%
10
38%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
3
25%
6
23%
76-90

Пропущено

17
19
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
5
29%
29%
6
32%
61-75
6
35%
1
5%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
8
53%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

32
14
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
6
19%
2
14%
1-15
2
6%
4
29%
16-30
10
31%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
6
19%
2
14%
61-75
4
13%
2
14%
76-90

Забито

27
45
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
8
30%
30%
3
7%
1-15
1
4%
3
7%
16-30
2
7%
15
33%
31-45
5
19%
7
16%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
7
26%
10
22%
76-90

Пропущено

49
33
21 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
6
12%
5
15%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
12
24%
2
6%
31-45
7
14%
8
24%
46-60
11
22%
8
24%
61-75
10
20%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0
Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0
Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
12. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
13. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 27 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 123
    Специя 0.8% (1)
    X 11.4% (14)
    Рома 87.8% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Рома
    5.20
    3.95
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Специя - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Специя - Рома

    Исход игры
    Специя
    0.8% (1)
    Ничья
    10.2% (12)
    Рома
    89% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    54.2% (64)
    0:1 Рома
    11.9% (14)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    0:2 Рома
    9.3% (11)
    1:3 Рома
    5.9% (7)
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