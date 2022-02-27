Первый тайм

9' И вот уже "Лацио" создаёт голевой момент! Иммобиле от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда Андерсон в касание отправил мяч в центр штрафной площади, Альберто в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Зелиньски разогнал контратаку по центру поля, затем Пётр от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной, Осимхен на исполнение пробил в ближний угол ворот, Стракоша грамотно сложился и намертво поймал мяч.

7' Марушич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

6' Ди Лоренцо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем у Джованни не получилось выполнить точную передачу в центр штрафной на Осимхена.