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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Наполи
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 123
Лацио 17.9% (22)
X 54.5% (67)
Наполи 27.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Наполи
3.12
3.60
2.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Лацио
4-3-3
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Наполи

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

35 матчей

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 19 (4) 0.73
Милинкович-Савич Сергей 8 0.31
Педро Родригес 7 0.27
Андерсон Фелипе 4 0.15
Дзакканьи Маттиа 4 0.15
Альберто Луис 3 0.12
Ачерби Франческо 3 0.12
Лаццари Мануэль 2 0.08
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.27
Осимхен Виктор 7 0.27
Инсинье Лоренцо 6 (6) 0.23
Зелиньски Пётр 5 0.19
Фабиан Руис 5 0.19
Лосано Ирвинг 4 0.15
Петанья Андреа 3 0.12
Ррахмани Амир 3 0.12
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Дзакканьи Маттиа 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Кулибали Калиду 3 1
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
24
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
5
16%
2
8%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
8
33%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
5
21%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
6
29%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Пропущено

25
8
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
5
20%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
6
24%
3
38%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

52
48
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
11
21%
6
13%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
11
21%
9
19%
31-45
8
15%
13
27%
46-60
10
19%
4
8%
61-75
9
17%
8
17%
76-90

Пропущено

41
17
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 12
9
22%
3
18%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
1
2%
3
18%
46-60
9
22%
6
35%
61-75
9
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
2. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
3. Наполи 0:0 Заявка 27 16 7 4 47 - 18 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Лацио 0:0 Заявка 27 12 8 7 53 - 40 44
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи 0:0 Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио 0:0 Заявка 13 7 5 1 31 - 16 26
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
12. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
13. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи 0:0 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио 0:0 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    9'
    И вот уже "Лацио" создаёт голевой момент! Иммобиле от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда Андерсон в касание отправил мяч в центр штрафной площади, Альберто в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 8'
    Зелиньски разогнал контратаку по центру поля, затем Пётр от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной, Осимхен на исполнение пробил в ближний угол ворот, Стракоша грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • 7'
    Марушич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 6'
    Ди Лоренцо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем у Джованни не получилось выполнить точную передачу в центр штрафной на Осимхена. 
  • 5'
    Демме перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лацио", правила были нарушены против Андерсона. 
  • 4'
    Игроки "Лацио" отправились в высокий прессинг в штрафную площадь "Наполи", но Оспина сыграл без ошибок и выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Дзакканьи перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Наполи", правила были нарушены против Ди Лоренцо. 
  • 2'
    Активно "Лацио" начинает матч. Дзакканьи совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Иммобиле в касание слабо направил мяч в правый угол ворот, Оспина выловил его без всякого труда. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень важная битва за очки, "Наполи" и "Лацио" нужно побеждать, чтобы улучшать свои места в турнирной таблице. Команда Лучано Спаллетти в этом противостоянии считается фаворитом, но наверняка римский клуб на своём поле сможет доставить немало проблем. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лацио 0:0 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:0 Наполи

Исход игры
Лацио
18.9% (24)
Ничья
53.5% (68)
Наполи
27.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
89.83% (106)
Нет
10.17% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (54)
1:2 Наполи
17.3% (22)
2:1 Лацио
12.6% (16)
2:2 Ничья
7.9% (10)
0:1 Наполи
3.1% (4)
1:0 Лацио
1.6% (2)
0:2 Наполи
1.6% (2)
1:3 Наполи
1.6% (2)
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