Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Лацио
Наполи
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
35 матчей
25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|19 (4)
|0.73
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.31
|Педро Родригес
|7
|0.27
|Андерсон Фелипе
|4
|0.15
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.15
|Альберто Луис
|3
|0.12
|Ачерби Франческо
|3
|0.12
|Лаццари Мануэль
|2
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.04
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.27
|Осимхен Виктор
|7
|0.27
|Инсинье Лоренцо
|6 (6)
|0.23
|Зелиньски Пётр
|5
|0.19
|Фабиан Руис
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|4
|0.15
|Петанья Андреа
|3
|0.12
|Ррахмани Амир
|3
|0.12
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Кулибали Калиду
|2
|0.08
|Политано Маттео
|1
|0.04
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|0
|Кулибали Калиду
|3
|1
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
24
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
5
16%
2
8%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
8
33%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
5
21%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
6
29%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Пропущено
25
8
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
5
20%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
6
24%
3
38%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
52
48
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
11
21%
6
13%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
11
21%
9
19%
31-45
8
15%
13
27%
46-60
10
19%
4
8%
61-75
9
17%
8
17%
76-90
Пропущено
41
17
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 12
9
22%
3
18%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
1
2%
3
18%
46-60
9
22%
6
35%
61-75
9
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Прогнозы на матч Лацио - Наполи
Исход игры
Лацио
18.9% (7)
Ничья
51.4% (19)
Наполи
29.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (14)
1:2 Наполи
18.9% (7)
2:1 Лацио
16.2% (6)
2:2 Ничья
10.8% (4)
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