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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Наполи
Прогнозы 37
Лацио 18.9% (7)
X 51.4% (19)
Наполи 29.7% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Наполи
3.02
3.68
2.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Наполи

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

35 матчей

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 19 (4) 0.73
Милинкович-Савич Сергей 8 0.31
Педро Родригес 7 0.27
Андерсон Фелипе 4 0.15
Дзакканьи Маттиа 4 0.15
Альберто Луис 3 0.12
Ачерби Франческо 3 0.12
Лаццари Мануэль 2 0.08
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.27
Осимхен Виктор 7 0.27
Инсинье Лоренцо 6 (6) 0.23
Зелиньски Пётр 5 0.19
Фабиан Руис 5 0.19
Лосано Ирвинг 4 0.15
Петанья Андреа 3 0.12
Ррахмани Амир 3 0.12
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Дзакканьи Маттиа 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Кулибали Калиду 3 1
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
24
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
5
16%
2
8%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
8
33%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
5
21%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

21
24
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
6
29%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Пропущено

25
8
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
5
20%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
6
24%
3
38%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

52
48
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
11
21%
6
13%
1-15
3
6%
8
17%
16-30
11
21%
9
19%
31-45
8
15%
13
27%
46-60
10
19%
4
8%
61-75
9
17%
8
17%
76-90

Пропущено

41
17
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 12
9
22%
3
18%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
1
2%
3
18%
46-60
9
22%
6
35%
61-75
9
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Лацио 18.9% (7)
    X 51.4% (19)
    Наполи 29.7% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Наполи
    3.02
    3.68
    2.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лацио - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Наполи

    Исход игры
    Лацио
    18.9% (7)
    Ничья
    51.4% (19)
    Наполи
    29.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (14)
    1:2 Наполи
    18.9% (7)
    2:1 Лацио
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    10.8% (4)
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